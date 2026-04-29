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▲韓團Stray Kids的成員方燦（如圖），是吳彥祖女兒欣賞的帥氣男偶像。（圖／Stray Kids X）

▲劉俊謙（如圖）在《寒戰1994》戲分重，表示雖然演前兩集梁家輝角色的青年時代，卻不追求彼此在外型上的相似，比較想演出不同階段的作風。（圖／截圖自訪問影片）

▲吳彥祖回香港演出《寒戰1994》，感到一切都很熟悉，像是回到家。（圖／截圖自訪問影片）

▲金馬影帝謝君豪（如圖）在《寒戰1994》演香港首富，片中有要打兒子吳慷仁6個巴掌的場面，兩人都知道要來真的，吳慷仁被打到臉腫。（圖／截圖自訪問影片）

久未主演港片的吳彥祖，在《寒戰1994》扮演心機深沉的警界高層，不但再展演技，也有一幕洗完澡、展露身材的鏡頭，保養良好的體態足以讓女性影迷再次看得眼睛發直。雖然「男神回歸」成為各方矚目的話題，他卻笑言13歲的女兒完全不覺得他帥，問她：「爸爸帥不帥？」她會發出要嘔吐的聲音，讓她著迷的是韓團Stray Kids成員方燦。曾經是香港影壇男神之一的吳彥祖，近年比較常在歐美拍戲，《寒戰1994》終於把他找回來，坦言：「很興奮，第一天看到一堆熟悉的人，在香港拍戲像是個大家庭，都是跟我一起長大的人。」他也很開心離家2、3個月，劇組送他兩張機票，讓太太、女兒都能夠飛來香港探班，只是女兒從小到大都不覺得爸爸是大帥哥，聽到他跟「帥」連在一起，就會想嘔吐，應該讓不少粉絲詫異，吳彥祖也頗能接受自己在女兒眼中魅力不及方燦的事實。倒是這次在片中對戲最多的劉俊謙，吳彥祖笑道：「看到他心情複雜，很嫉妒，因為又年輕、又帥、又努力，演技又比我跟他差不多年紀的時候好，可是我也愛上了他。」劉俊謙透露他們在片場反而是聊車子或生活日常，靠著「尬聊」熟起來，甚至說道：「有天吳彥祖送我一組自己出品的耳機，非常漂亮，我把它放在房間，有時候自己在家很孤單，就看著那個耳機然後親親它，感覺好像可以親到吳彥祖。」《寒戰1994》中劉俊謙演前兩集梁家輝的青年時代，刻意不在外型上追求和梁家輝相像，而是想知道梁家輝怎麼理解這個角色，處理事情是怎麼樣的？因為畢竟同一個人物，某些性格是一樣的，只是梁家輝演出的時期，該角色已經是警界副署長，很懂得遊戲規則，因此感覺亦正亦邪，而他演出的階段，角色還衝動、重感情，就比較有可以自由創作的空間。他也把自己練壯、曬黑，覺得角色不是坐辦公室的文官，應該要有比較「粗糙」的感覺。而吳彥祖要展現體格，卻沒有特別去鍛鍊，認為就是呈現剛洗完澡的樣子，沒有必要追求有6塊腹肌。他笑稱以前都是碰到觀眾說以前很喜歡看他的演出，現在碰到都是說：「我爸媽很喜歡你。」必須要接受，自己在業界真的算是「前輩」的年紀了。導演梁樂民笑道：「我這次劇本裡面，寫了一個快50歲和30幾歲的角色，覺得他們很適合，因為他們兩個是香港最帥的。」至於片中找了吳慷仁演首富謝君豪的兒子，梁樂民稱讚吳慷仁廣東話學得蠻好，表示當初是他在《富都青年》得金馬獎之後，就趕快來台把劇本交到他手上，很怕他不答應。謝君豪則稱要打吳慷仁耳光，劇本裡寫就是要打6下，拍攝那天特別興奮，與吳慷仁都有默契要真打，結果拍了半天，各種不同的角度與鏡位，打到吳慷仁臉腫起來，可是拍出來的效果蠻好。謝君豪扮首富的老妝一弄就要3、4個小時，完妝後有點認不出自己，不過他和吳慷仁的對手戲也是片中亮點，《寒戰1994》將於5/1 - 5/3在台推出搶先口碑場，5/8全台正式上映。