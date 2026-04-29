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受惠於AI伺服器與資料中心龐大需求的強力拉動，電源管理大廠台達電29日公布首季財報，單季獲利衝破200億元大關，每股純益（EPS）7.91元，雙雙締造歷史新猷。為迎接持續滿載的訂單並優化集團資源，台達電董事會同步通過逾141億元的海內外擴產計畫，並拍板與全資子公司晶睿通訊進行簡易合併。檢視台達電第一季的營運成果，單季合併營收達1593.52億元，雖較上季微幅下滑1.39%，但較去年同期躍增34%，寫下歷史次高紀錄。獲利表現更為驚艷，歸屬母公司淨利高達205.55億元，不僅季增18.6%，相較去年同期102.31億元，年增超過1倍，刷新單季獲利新天花板。台達電董事會今日也通過總金額約141.8億元的資本支出案。在台灣廠區的投資上，公司將斥資約103億元以自地委建模式打造全新的觀音廠，並投入約18億元重建桃園一廠；海外布局部分，則透過子公司泰達電（DET）對印度子公司DeltaElectronicsIndia（DIN）進行6600萬美元增資，全力支援印度的建廠資金需求。針對這波擴張動作，台達電董事長鄭平先前於法說會中已透露端倪。他指出，近年AI需求成長速度過於迅猛，導致公司原先規劃的產能提早耗盡，迫使營運團隊必須加速推進未來兩到三年的產能建設。有鑑於美國大型雲端服務供應商（CSP）今年的資本支出計畫均已定案，鄭平看好台達電今年的營運成長將毫無懸念。繼2025年砸下461億元的資本支出後，預估今年的投資總額將持續攀高，且重兵將集結於AI與資料中心相關應用。此外，在集團架構的精簡與整合上也有重大進展。台達電繼去年底斥資37.33億元取得晶睿通訊剩餘的43.12%股權，將其納為100%全資子公司後，今日進一步宣布與晶睿進行簡易合併。未來將以台達電作為存續公司，藉由打破藩籬來精簡投資架構，進一步提升集團整體的經營效率。台達電預計將於30日召開最新一季法說會，29日股價上漲1.88%，收在2165元。