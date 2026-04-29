擁有超過46萬股東的第一金控今（29）日公布股利政策，董事會決議今（2026）年每股配發1.3元現金股利。若以今日收盤價28.55元估算，股息殖利率約4.55%，但這也是第一金2003年成立金控以來，首度未發放股票股利，現金股利則創下次高紀錄，僅次2008年發放的1.7元。

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第一金去年每股發放1.2元股利，包括0.95元現金股利及0.25元股票股利，現金股利配發率為52.5%，總股利配發率達66.3%。

去年第一金稅後淨利269.33億元，年成長6.2%，每股稅後盈餘（EPS）1.87元，也連5年獲利創新高。第一金董事會今日決議將配發1.3元現金股利，股利配發率比去年更高，達到69.5%。

由於第一金今年全部配發現金股利，也是成立金控以來首次未配發股票股利，但總股利創下近7年最高，現金股利亦創次高紀錄，僅次2008年發放的1.7元。若以今日收盤價估算，股息殖利率約4.55%。

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顏真真編輯記者

從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。
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