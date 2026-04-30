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排雲山莊徵才條件出爐！體力與心理層面皆是大考驗

▲排雲山莊塔塔加餐廳從早到晚都有提供餐食。（圖／雲之端-塔塔加餐廳.排雲山莊臉書）

排雲山莊工作好嗎？山友分析：就像在當兵

▲排雲山莊塔塔加餐廳的餐點過去廣受登山客好評。（圖／雲之端-塔塔加餐廳.排雲山莊臉書）

嘉義縣阿里山鄉的排雲山莊標高 3402 公尺，是登上玉山主峰路線途中的重要起點站與休憩區。近期排雲山莊發布了徵才啟事，開出月薪 4 萬 5000 元起的職缺，要招募多位餐飲服務業人員，每月還能連續休息 15 天並享有各種福利。不過，相關條件曝光後，卻讓不少內行山友直言：「這是一份極具挑戰性的工作！」排雲山莊日前在臉書發布徵才內容，徵求數名工作人員，開出月薪 4 萬 5000 元起、、供膳宿等條件。福利方面除了基本的勞健保、特休假、加班費之外，另設有業績獎金與工作獎金，含全勤、形象、服務態度等。若求職者持有中餐丙級證照且具備相關經驗，還會另計專業加給。排雲山莊補充說明，工作內容包含接待、廚房備餐、商品販售與清潔打掃，並特別強調此職缺屬於餐飲服務業，而非管理員。此外，徵才文也寫明：「工作地點位於海拔 3402 公尺，需步行 8.5 公里，要能耐寒、耐勞、耐寂寞。沒來過或是只想在此做兼職的人，請勿輕易嘗試。」雖然排雲山莊這份工作月休 15 天比一般工作還多，且能連續休息，但相對地，必須「連續工作 15 天」且長時間待在高山上，對於一般人來說是相當考驗心理素質的條件。不少網友也推測，實際的工作內容絕對比想像中艱辛：「連續上班 15 天像是在當兵，這個真的要很能耐得住寂寞」、「大家只看到休假跟薪資，但要知道步行 8.5 公里是不能騎車的，這已經不是職業，而是一份志業了，去突破自我吧」、「就等於是在排雲山莊當兵，休假模式跟外島志願役差不多。」但也有一部分熱愛山林的民眾認為，「隱藏員工福利：爬玉山不用抽籤」、「那邊每天都住滿人，一堆山友可聊」、「這工作真好，同事少猜忌少薪資高做半休半，好山好水又能運動每天不同的國家的人打交道」、「對於喜歡爬山的人很吸引人」。