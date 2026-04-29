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▲周予天（左2）回應自己跟弟弟周興哲感情很好，並沒有鬧翻一事。（圖／艾瑞克艾斯提供）

以男公關為題材的黑色幽默喜劇《男公館》將於5月15日NETFLIX台灣首播，愛奇藝國際版全球播出，今（29）日劇組舉辦上檔記者會，出席演員包括張立昂、陳奕、吳思賢、羅宏正、石知田、周予天、孫沁岳、林輝瑝、周曉涵、邱偲琹、任容萱、邵奕玫、尹彥凱、林煒傑、顏廷儒等演員，這也是周予天被週刊爆料「和弟弟周興哲鬧翻」後第一次露面，他也回應本次事件表示「蠻好笑的，完全沒這件事。」周予天坦言，確實從出道後就一直被和弟弟周興哲拿來比較，不過這一點也不影響兄弟感情，「他是我弟弟，親人可以成功綻放，很為他開心。」提到自己是否會討厭總是被拿來跟弟弟比較，他表示兩人從小就感情很好，是非常支持弟弟的事業的，因此被報導和周興哲鬧翻，讓他感到哭笑不得，「當下有傳給他看，蠻好笑的，完全沒這回事。」《男公館》主演男公關群包含張立昂、陳奕、吳思賢、羅宏正、石知田及周予天，為了專業演出，製作人陳奕發起的體態魔鬼訓練營，今日公布成效，男公關們百日甩25公斤總體脂率狂降44%，每位男公關體脂平均約為9%，在這段魔鬼訓練期，陳奕每天10公里慢跑，一週五練，瓶頸期甚至改為日走兩萬步加上衝刺訓練，戒糖低碳，加上營養師全程監控，過著無酒精生活，個人減重17公斤，打造出近乎職業等級的體態。傷痛硬撐型的張立昂，帶傷訓練成常態，透過大量「走路刷步數」取代有氧，在拍戲空檔也不放過任何燃脂機會，劇組甚至形成健身文化，從飲食到蛋白粉都精算到克。唯一逆向增肌代表的吳思賢，肌肉量大幅提升，飲食直接翻倍，甚至宵夜補漢堡，但同時維持高強度拳擊與重訓，是最「輕鬆說、拼命做」的隱藏狠角色從健身小白到八塊肌的羅宏正，是高度自律的穩定推進，體脂也下降到10%。極端自律代表的石知田，曾為了一顆巧克力，半夜衝健身房跑步加上二練，直接練到凌晨。卻被教練提醒：「睡眠比節食更重要」，展現高度紀律與執行力；極限線條派的周予天，選擇「降體脂優先」，甚至嘗試拍攝前24小時脫水，只為讓線條更立體，意志力挑戰極限。《男公館》，由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人，出席演員包括張立昂、陳奕、吳思賢、羅宏正、石知田、周予天、孫沁岳、林輝瑝、周曉涵、邱偲琹、任容萱、邵奕玫、尹彥凱、林煒傑、顏廷儒等演員，宣布5月15日於NETFLIX台灣首播、愛奇藝國際版全球播出、Singtel TV、Now TV、三立都會台（5月24日）播出，同時獲義大利全球影集節（Italian Global Series Festival＿邀請，主辦方對《男公館》作品極高興趣，已透過文策院表達，希望《男公館》可以參加今年七月該影視節的獎項，為今年影展增添亞洲星光。