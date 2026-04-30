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▲▼金城武是演藝圈知名的電玩愛好者，在家打遊戲沉迷的程度被網友封為「宅神」。（圖／路透社）

影壇巨星金城武雖然沒有息影，但行事作風低調的程度如同從人間蒸發，連雪藏7年的新作《風林火山》問世，也不見他現身宣傳，讓外界好奇男神的大小軼事，近日有網友分享自己曾經是金城武的鄰居，爆料童年時經常去對方家玩耍，而金城武的房間裡永遠都有最新的電玩遊戲，且都是要價昂貴的正版品，「小時候的我也很白目，常常A走他遊戲...」一名男網友在社群平台發文，透露小學時住在天母，因為媽媽跟金城武母親是朋友，所以他常常去金城家玩，而金城武從小就很愛玩電動，「他房間裡永遠都有最新的遊戲，小時候的我也很白目，常常A走他遊戲，因為阿金的媽媽說喜歡可以自己帶走（小時候我不知道這是客套話）。」還說金城武的遊戲機都買正版，「任天堂還有出過磁碟機，SAGA（遊戲名稱）、NEC（遊戲機廠牌）這些我都還沒說累。」該名網友表示，小時候都跟著阿姨叫金城武「takeshi」（金城武日文名羅馬拼音），後來，金城武踏入演藝圈，加上自己上國中後就搬家，兩人就沒有再見面，原PO笑說：「阿金當初第一個廣告我都有在電視前認真找他，他出第一張專輯時，他媽媽還帶了一大袋他的錄音帶來我家給我們。」貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論，「（遊戲）玩了這麼久，該還給他了」、「難怪金城武不太想參加親友聚會」、「沒想到後來人家出了自己為主角的遊戲，鬼武者」、「看來他家滿有錢的」、「當金城武的媽媽不知道是什麼感覺？」金城武是演藝圈知名的電玩愛好者，在家打遊戲沉迷的程度被網友封為「宅神」，金城好友、香港名導陳可辛曾經爆料，金城武會為了和網友約好上線聊天而拒絕吃飯邀約，他在沒有工作時，可以整天待在電腦前打電動，直到睡覺時間才強迫自己關機，陳可辛太太吳君如也說，金城武是「有網路線就可以活的人」，對此，金城武過去在採訪中幽默地回應：「年輕比較瘋狂，現在還好啦！」綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》