一位韓國乘客近日在越南與一位當地計程車司機的互動引發熱議，在越南與韓國兩地的社群媒體掀起討論。當天計程車司機的5歲女兒也在車上，準備等爸爸載完韓國乘客後再送她去上學，結果韓國乘客在車上發現有小孩並未嚇到，與她親切互動，在下車前還給司機女兒零用錢，讓網友全部感動不已。
根據韓國媒體《Newsis》報導，在河內擔任計程車司機的33歲鄧姓男子，與妻子一同養育5歲女兒，由於妻子在工廠上班，每天清晨就出門，所以都是由他負責送女兒上學。然而，20號當天一大早還沒到上學時間，鄧男就接到載客的需求，只好帶著女兒一起上路。
鄧男開的是3排式的MPV，5歲女兒坐在最後一排，乘客上車後坐在第二排，一開始甚至都沒注意到後座有小孩。鄧男說自己擔心會給乘客帶來不便，因此反覆叮嚀女兒要安靜坐在後座，而女兒也很聽話，在車上都沒有吵鬧。
韓國乘客一直到快抵達目的地時，才發現後座有小孩。鄧男透露自己本來擔心乘客會有何反應，結果那位韓國乘客很親切地笑著跟女兒聊天，最後下車前還從皮夾掏出一些錢給鄧男女兒，說是給小孩的零用錢。
暖心舉止讓鄧男非常感動，直呼現在經濟不景氣，一邊工作還要一邊照顧小孩，遇到能夠理解的乘客，讓他大受鼓舞。
鄧男將行車紀錄器的影像分享到社群網路上，溫馨故事感動許多越南網友，也有獲得越南媒體報導，引發熱議後又傳回韓國的社群網路。網友紛紛留言表示，「雖然只是小小的舉動，但能感受到很大的體貼」、「對孩子的關心讓人印象深刻」、「有孩子的父親肯定都會有同感」、「乘客能理解司機的處境，且沒有表現出不滿，這點很有意義」、「小孩也很乖，一路都很安靜」。
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鄧男開的是3排式的MPV，5歲女兒坐在最後一排，乘客上車後坐在第二排，一開始甚至都沒注意到後座有小孩。鄧男說自己擔心會給乘客帶來不便，因此反覆叮嚀女兒要安靜坐在後座，而女兒也很聽話，在車上都沒有吵鬧。
韓國乘客一直到快抵達目的地時，才發現後座有小孩。鄧男透露自己本來擔心乘客會有何反應，結果那位韓國乘客很親切地笑著跟女兒聊天，最後下車前還從皮夾掏出一些錢給鄧男女兒，說是給小孩的零用錢。
暖心舉止讓鄧男非常感動，直呼現在經濟不景氣，一邊工作還要一邊照顧小孩，遇到能夠理解的乘客，讓他大受鼓舞。
鄧男將行車紀錄器的影像分享到社群網路上，溫馨故事感動許多越南網友，也有獲得越南媒體報導，引發熱議後又傳回韓國的社群網路。網友紛紛留言表示，「雖然只是小小的舉動，但能感受到很大的體貼」、「對孩子的關心讓人印象深刻」、「有孩子的父親肯定都會有同感」、「乘客能理解司機的處境，且沒有表現出不滿，這點很有意義」、「小孩也很乖，一路都很安靜」。