晶圓代工大廠聯電今（29）日舉辦法說會，除了釋出營運展望外，董事會拋出大手筆的護盤計畫，為了激勵員工士氣並提升向心力，聯電宣布將砸下最高54.75億元，自集中市場買回5萬張自家股票。

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根據聯電董事會決議，此次庫藏股實施期間將自明（30）日起一路買到6月29日，預計買回張數5萬張，買回的股份未來將全數轉讓予員工。買回價格區間設定在52.5元至109.5元之間，即使股價低於區間下限，公司仍將繼續買回，總購股金額上限達54.75億元。

營運展望上，聯電看好第二季隨著市場需求逐步回溫，晶圓出貨量季增成長幅度上看9%，毛利率將持穩於30%左右，產能利用率則落在81%至83%區間，漲價效益預計將於下半年逐步在業績中顯現。

聯電與英特爾（Intel）12奈米平台合作案也正順利推進，預計今年就會步入初步的商業化生產階段，2027年正式帶來實質的營收貢獻。

聯電29日股價下跌0.8%，收在74.5元，成交量119788張。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...