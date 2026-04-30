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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），當地時間29日主持了他任內最後一次記者會，提到自己卸任後的規劃，並感嘆川普政府近期一連串法律攻擊讓他感到「別無選擇」。根據財經外媒《CNBC》報導，鮑爾在記者會上表示，自己打算在5月15日卸任主席後，先繼續擔任Fed理事一職，期間會低調行事，等待適當時機到來，就會離開聯準會。針對美國司法部上週宣布，結束對Fed和鮑爾涉及的翻新工程刑事調查，鮑爾重申，自己仍堅持在相關調查徹底、透明的結束前，不會離開Fed的立場，將密切關注後續調查進度，警告在被法律攻擊期間，聯準會的獨立性正面臨風險，呼籲聯準會絕不該被捲入政治。鮑爾坦言，近期一連串事件，令他除了留下來繼續擔任理事外別無選擇：「我早就計劃退休了，但過去3個月發生的事讓我別無選擇，只能留下來到事情解決為止」，強調自己並不想介入川普的降息政策呼籲，亦不打算評論下一任主席人選，而繼續留任理事也不是因為另1名理事庫克（Lisa Cook）被川普政府起訴的緣故。對此，川普則在自家社群平台上酸溜溜的回應，打下：「『太遲先生』鮑爾想留在聯準會，只因為他在其它地方找不到工作，沒人想要他。」另一方面，美國參議院銀行委員會當地時間週三以13 vs.11票的投票結果，支持推進華許（Kevin Warsh）的Fed主席提名確認程序，使他離接任該職位又更近一步。華許是美國總統川普（Donald Trump）屬意的接班人選，儘管這項人事任命案還需交由參議院全體會議表決，但外界普遍預測華許過關機率大；而他成為新任聯準會主席後，是會採取鷹派或鴿派的貨幣政策路線，仍有待觀察。據悉，該員會投下贊成票的13人，皆為共和黨籍議員；至於11名持反對意見的民主黨議員則表示，他們對於華許承諾「制定政策時不考慮總統意願」的說法仍持懷疑態度。原文連結：