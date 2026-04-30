氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，受到鋒面影響，台灣今（30）日各地降雨機率上升，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部也有短暫降雨機率，局部地區還可能出現較大雨勢，北台灣明顯轉涼。這波鋒面預計明後天遠離，勞動節連假天氣回穩，但下周一、二將迎來梅雨季首波鋒面，帶來新一波降雨與降溫。
今中部以北轟大雷雨！北台灣轉涼 勞動節連假天氣一次看
吳德榮指出，昨日各地高溫普遍落在33至36度之間，而觀測資料顯示，今日清晨台灣海峽仍有雲系持續東移，並伴隨零星降水回波，各地出現局部降雨情形，苗栗一帶則出現濃霧。截至清晨5時02分，各地平地低溫約在17至21度之間。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果，今日受到鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率，並不排除出現較大雨勢。氣溫方面全面下滑，其中北台灣降溫最為顯著，各地預測溫度為北部17至23度、中部19至28度、南部21至32度、東部20至30度。
那麼勞動節連假的天氣會如何變化呢？明日與周六（1、2日）鋒面逐漸遠離，天氣轉為多雲到晴，氣溫逐日回升，但午後山區仍有局部短暫降雨的機會。周日（3日）南方水氣略為增加，各地大致維持晴到多雲，馬祖地區容易出現霧，白天偏暖偏熱，午後山區仍有零星降雨機率。
今年首波梅雨鋒面要來了！下周一、二全台有雨 氣溫再降
至於下周天氣，最新模擬指出，下周一、二（4、5日）將迎來梅雨季首波鋒面，中部以北轉為局部陣雨或雷雨，南部亦有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能，各地氣溫再度下降，北台灣天氣轉涼。
而後續發展方面，歐洲模式已調整預測，下周三至周六（6至9日）鋒面減弱並逐步遠離，天氣趨於穩定，各地轉為多雲到晴，白天回到偏暖偏熱。不過由於模式在後期預報仍存在變動空間，實際天氣狀況應持續觀察。
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吳德榮指出，昨日各地高溫普遍落在33至36度之間，而觀測資料顯示，今日清晨台灣海峽仍有雲系持續東移，並伴隨零星降水回波，各地出現局部降雨情形，苗栗一帶則出現濃霧。截至清晨5時02分，各地平地低溫約在17至21度之間。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果，今日受到鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率，並不排除出現較大雨勢。氣溫方面全面下滑，其中北台灣降溫最為顯著，各地預測溫度為北部17至23度、中部19至28度、南部21至32度、東部20至30度。
今年首波梅雨鋒面要來了！下周一、二全台有雨 氣溫再降
至於下周天氣，最新模擬指出，下周一、二（4、5日）將迎來梅雨季首波鋒面，中部以北轉為局部陣雨或雷雨，南部亦有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能，各地氣溫再度下降，北台灣天氣轉涼。
而後續發展方面，歐洲模式已調整預測，下周三至周六（6至9日）鋒面減弱並逐步遠離，天氣趨於穩定，各地轉為多雲到晴，白天回到偏暖偏熱。不過由於模式在後期預報仍存在變動空間，實際天氣狀況應持續觀察。