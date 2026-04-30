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▲鄭嘉睿否認已和Judy公司簽約，強調會先以身心治療為主。（圖／鄭嘉睿IG@ga0_0ye）

女神鄭嘉睿本來是韓職起亞虎啦啦隊的隊長，怎料今年球季無預警離開球團，並坦承自己遭遇霸凌事件，正在接受身心治療。事件發酵約半個月後，昨（29）日又有消息指出鄭嘉睿將來台發展，應援排球。對此，鄭嘉睿本人昨晚回應，目前還是先以治療、調養身心狀態為主，「之後的事情等治療結束會再討論。」她也坦言說出霸凌黑幕時，就已做好被封殺的準備，已經想過不會繼續在韓國跳了。昨日有消息稱鄭嘉睿已低調與韓籍YouTuber Judy創立的經紀公司OM Just Cheerleader完成簽約，預計下半年開始來台活動，主要應援排球。對此，Judy方昨晚回應，鄭嘉睿目前在台灣的行程，只有原訂在4月18日出席的一日店長活動，但因故延期，不過鄭嘉睿會遵守約定，之後再找時間來台與粉絲碰面。至於長期合作、來台工作一事，要等到鄭嘉睿治療結束後再說。據《TVBS新聞網》報導，鄭嘉睿本人昨晚也回應此事，說法與OM差不多，目前主要會先治療為主，後續工作等治療結束再討論，對於未來的發展抱持開放態度。鄭嘉睿也坦言，自己揭露霸凌黑幕時，就已想過會在韓國業界被封殺，甚至無法繼續在韓國跳啦啦隊，但她還是想把事情說出來，與她是否早有打算離開韓國來台無關。至於治療時程有多長，鄭嘉睿表示預計會持續3個月左右，她目前已經吃藥3週了，也有接受心理諮商。鄭嘉睿更透露事件爆發後，球團和前經紀公司APEX娛樂都沒介入處理，也沒問候關心她，讓她非常失望，父母則替她感到不捨、憤怒，讓她也覺得對爸媽很不好意思。鄭嘉睿也強調，自己遭到的霸凌只是業界的冰山一角，她說出此事後，很多啦啦隊女孩都來私訊她，很謝謝她把霸凌事件說出口，但因為還要繼續跳啦啦隊的關係，沒辦法公開站在她這邊。鄭嘉睿為了保護其他女孩，也只敢說出自己身上發生的事，希望藉此讓外界關注到此事，不要再有別的女孩受害。