泰國1名36歲男子，疑似因為精神異常，不知何故，三更半夜去攀爬電線桿，最終觸電身亡，當地媒體形容男子形同「被斬首」，死狀相當悽慘。
根據《曼谷郵報》報導，事發在泰國東北部那空拍儂府（Nakhon Phanom）的一處村莊，當地時間週三凌晨3點，1名男子爬到電線桿上，有村民目睹並大喊要他趕快下來，但無濟於事，男子很快就被高壓電線電擊，全身燃起熊熊大火。
報導形容，由於高壓電威力之大，男子的頭顱甚至被炸飛，掉落在地上。
經過確認，男子名為Thienchai Upathum，其親屬聲稱他患有精神方面的疾病，正在調查詳細經過。
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