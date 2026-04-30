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不站在舞台前，卻是最不可或缺的推手。信義房屋孫宥榛長年擔任秘書小組長、無私培育人才；陳美芳發掘同仁服務亮點、主動串聯社區與媒體，兩人以幕後的細膩付出，雙獲台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)「服務天使獎」肯定。孫宥榛101年加入信義房屋以來，長年擔任分店秘書與近8年的秘書小組長，與區內秘書夥伴建立良好合作關係，任職以來獲得公司內部29次績優幕僚榮耀，不僅如此他也「手心向下」，無私的人才培育，增進團隊共好。秘書的工作繁雜，孫宥榛始終以穩定、細心的工作態度完成任務，他也長期參與舉辦大型活動，包括回顧與展望、創意激勵活動、英雄宴、分店開幕活動等，展現優秀的規劃執行能力，做第一線業務的最佳後盾。陳美芳為信義房屋社區一家計畫專案的負責人，並負責信義文化基金會事務與企業倫理教育推廣；他主動為社區一家計畫的得獎社區桃園市築夢家族社區兒童發展協會募集特殊需求的二手書，並規劃活動擔任專責PM，結合桃園區分店共同執行，募集逾2千本書，不僅協助慢飛天使，更串聯起社區與客戶的情誼，獲得廣大迴響，也讓業務更認識周邊住戶，與社區共榮共好。一次支援分店的過程中，他發現同仁詹博詠自掏腰包購買專業織物清潔機，免費幫客戶與社區住戶清潔沙發與床墊，自去年起已服務10多組客戶與居民，每次耗時2小時以上，延長家具壽命。陳美芳發現同仁的作為不僅是貼心服務，更兼具永續與循環經濟的創新意涵，他主動提議幫同仁拍攝短影音，可以提供同仁宣傳素材，放大業務的服務特色亮點，也採訪撰寫新聞稿，協調公司公關部門協助媒體曝光，讓更多人看到房仲第一線服務的價值。信義房屋表示，同仁皆秉持「以人為本、先義後利、正向思考」的企業理念，合宜對待客戶、同仁等利害關係人，不僅第一線業務，包括分店秘書、總公司幕僚皆貫徹企業經營理念於日常工作中，日益精進服務品質，深獲消費者信任。