鋒面南下，加上東北季風接力報到，全台各地降雨機率提升，潮濕的天氣，很容易讓浴室出現令人困擾的黴菌，尤其是潮濕的漱口杯底部，也會出現明顯黴菌，無毒教母、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就提醒，黴菌很有可能導致免疫力下降、身體出現狀況，建議要定期檢查漱口杯、牙刷、毛巾、垃圾桶等處有無黴菌滋生，平時也要保持浴室乾燥。
漱口杯易發霉！小心身體出狀況
譚敦慈表示，許多人習慣把牙刷跟漱口杯放在一起，牙刷殘留的水分就會滴進漱口杯中，讓漱口杯底部容易發霉，黴菌的孢子會四散在浴室及空氣當中，若長期下來恐影響健康，建議牙刷和漱口杯可用懸掛方式收納，並且避免用有蓋的收納盒，讓牙刷可以在通風的狀態下自然乾燥，平時也要注意漱口杯、牙刷有沒有發霉的情況，牙刷也要定期更換。
除了漱口杯和牙刷之外，浴室內其他物品，像是浴巾、毛巾、垃圾桶等，長期在潮濕的環境也容易滋生黴菌，建議毛巾不要長時間懸掛在浴室，以免發霉，儘量保持浴室地面乾燥，減少黴菌滋生，可以透過日常收納習慣和環境清潔，降低黴菌引發的身體不適。
3步驟浴室不發霉：冷水沖牆、刮水、照順序清潔
譚敦慈也提供讓浴室不發霉的妙招，她指出，黴菌喜歡在「高溫」、「潮濕」的環境中生長，所以夏天、洗完熱水澡的環境，是黴菌最愛的地方，她建議洗完澡後，可以做以下3步驟，減少浴室黴菌生長。
1、冷水沖牆：洗完澡後立刻用冷水沖洗牆壁，降低牆壁表面溫度。
2、把水刮乾淨：把牆面、玻璃等處的水分，用刮水器刮乾淨，再開啟浴室抽風扇或是除濕機，讓浴室快速乾燥。
3、由上往下清潔：清潔浴室時要由上往下，也就是從天花板到玻璃、牆壁，最後才是地面，避免重複污染。
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譚敦慈表示，許多人習慣把牙刷跟漱口杯放在一起，牙刷殘留的水分就會滴進漱口杯中，讓漱口杯底部容易發霉，黴菌的孢子會四散在浴室及空氣當中，若長期下來恐影響健康，建議牙刷和漱口杯可用懸掛方式收納，並且避免用有蓋的收納盒，讓牙刷可以在通風的狀態下自然乾燥，平時也要注意漱口杯、牙刷有沒有發霉的情況，牙刷也要定期更換。
除了漱口杯和牙刷之外，浴室內其他物品，像是浴巾、毛巾、垃圾桶等，長期在潮濕的環境也容易滋生黴菌，建議毛巾不要長時間懸掛在浴室，以免發霉，儘量保持浴室地面乾燥，減少黴菌滋生，可以透過日常收納習慣和環境清潔，降低黴菌引發的身體不適。
譚敦慈也提供讓浴室不發霉的妙招，她指出，黴菌喜歡在「高溫」、「潮濕」的環境中生長，所以夏天、洗完熱水澡的環境，是黴菌最愛的地方，她建議洗完澡後，可以做以下3步驟，減少浴室黴菌生長。
1、冷水沖牆：洗完澡後立刻用冷水沖洗牆壁，降低牆壁表面溫度。
2、把水刮乾淨：把牆面、玻璃等處的水分，用刮水器刮乾淨，再開啟浴室抽風扇或是除濕機，讓浴室快速乾燥。
3、由上往下清潔：清潔浴室時要由上往下，也就是從天花板到玻璃、牆壁，最後才是地面，避免重複污染。