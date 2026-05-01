有房族注意，2026 年房屋稅繳納期間自 5 月 1 日起跑。根據財政部統計，今年全國開徵件數共計 974.57 萬件，稅額高達 1037.12 億元，雙雙創下新高。由於「囤房稅 2.0」新制上路改為按年課徵，部分「新成屋」屋主首張稅單課徵月數最高將達 16 個月。《NOWNEWS》整理 2026 房屋稅全攻略，包含 8 大繳費管道與補單教學。
🟡 2026 房屋稅開徵資訊：期限與對象
🟡 為什麼稅金變多了？「囤房稅 2.0」併計 16 個月原因曝
不少屋主發現今年稅額較高，主因是新制改為「按年課徵」。若您的房屋是在 114 年 3 月 1 日至 6 月 30 日 之間新建、增建完成，該期間的稅額將併入 115 年期課徵。這類新成屋首張稅單課徵月份將從去年 3 月算至今年 6 月，最長達 16 個月，稅額增加屬正常現象。
🟡 沒收到稅單？「查詢補單」兩大最快管道
台中市地方稅務局提醒，若 5 月仍未收到稅單或遺失，可利用以下 e 化管道：
🟡 8 大繳費管道懶人包：多元支付輕鬆繳
財政部提供 8 大便利管道，民眾可依習慣選擇，特別推薦手機掃描稅單上的 QR-Code 進行 線上繳稅：
請務必於 6 月 1 日前完稅。若超過截止日：
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- 繳納期間： 115 年 5 月 1 日至 6 月 1 日止。
- 課稅期間： 114 年 7 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。
- 納稅基準日： 以每年 2 月之末日（2/28）持有者為準。
不少屋主發現今年稅額較高，主因是新制改為「按年課徵」。若您的房屋是在 114 年 3 月 1 日至 6 月 30 日 之間新建、增建完成，該期間的稅額將併入 115 年期課徵。這類新成屋首張稅單課徵月份將從去年 3 月算至今年 6 月，最長達 16 個月，稅額增加屬正常現象。
🟡 沒收到稅單？「查詢補單」兩大最快管道
台中市地方稅務局提醒，若 5 月仍未收到稅單或遺失，可利用以下 e 化管道：
- 超商補單（3萬元以下）： 至四大超商使用 Kiosk 多媒體機（如 ibon、FamiPort），輸入身分證字號即可列印繳款單並現場付現。
- 線上查繳稅： 登入「地方稅網路申報作業入口網」，使用自然人憑證或行動自然人憑證 (TW FidO)，免稅單即可即時繳納。
財政部提供 8 大便利管道，民眾可依習慣選擇，特別推薦手機掃描稅單上的 QR-Code 進行 線上繳稅：
- 電子支付帳戶： 使用 LINE Pay (iPASS MONEY)、街口、icash Pay 等 App 掃碼繳納。
- 行動支付工具： 透過開辦行動支付之銀行 APP，以信用卡或金融卡繳納。
- 便利商店： 稅額 3 萬元以下，可持稅單至四大超商櫃檯繳納。
- 金融機構： 持稅單至各代收金融機構臨櫃繳納（注意：郵局不代收）。
- 信用卡： 透過電話語音或網路繳稅服務網站（paytax.nat.gov.tw）。
- 自動櫃員機 (ATM)： 轉帳繳納，免收手續費。
- 活期(儲蓄)存款帳戶： 僅限使用本人帳戶，透過電話或網路轉帳。
- 晶片金融卡： 透過網路繳稅服務網站，進行網際網路轉帳繳納。
請務必於 6 月 1 日前完稅。若超過截止日：
- 逾期 3 日起： 每超過 3 日按稅額加徵 1% 滯納金。
- 最高上限： 加收 10% 滯納金。
- 超過 30 日： 仍未繳納者，將移送行政執行機關強制執行，屆時恐扣押薪資或存款。
- 預留足額存款： 若辦理約定帳戶轉帳，請於 6 月 1 日前存足金額。餘額不足扣款失敗，稅務機關不會再次扣款，民眾仍會因逾期被罰滯納金。
- 提高警覺： 稽徵機關絕對不會以電話要求操作 ATM。
- 官網查證： 切勿點選來路不明的簡訊連結，有疑問請撥打 165 反詐騙專線。