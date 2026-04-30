近日 PlayStation 被爆出推動新版「DRM（數位版權管理）」技術，透過 PS4、PS5 等平台購買的數位版遊戲，可能需要每30天進行一次授權更新才能繼續遊玩，引起玩家熱議，對此索尼終於回應媒體，強調這項技術並非「持續性」的每月點名，只是進行「單次核對」，玩家無須擔憂遊玩數位版遊戲的不便。
回顧整起事件，許多網友、YouTuber「MODDED WARFARE」在4月下旬發現，當玩家 PS4、PS5 主機上購買數位版遊戲後，遊戲的詳細資訊頁面多出了一項「授權有效期限」的說明，且標示有效期限的開始與結束時間。
由於數位版遊戲過往都是購買後就能隨心暢玩，但「授權有效期限」卻要求玩家必須在30天內連網驗證才能遊玩，導致玩家擔憂，「之後買數位版遊戲，是不是要每30天驗證一次，否則無法遊玩」，在遊戲體驗上多了許多限制和不便。
在玩家、媒體不斷討論，爭議擴大後，索尼互動娛樂向知名遊戲媒體 GameSpot 強調，這項「DRM（數位版權管理）」技術，只會要求玩家在首次購買遊戲、或特定需要驗證的情況下，進行「一次性」的連網授權檢查，只要完成程序，未來依舊可以正常離線遊玩，不會因為未連網而遭鎖定。
索尼強調，這個驗證機制只針對2026年 3月系統更新後，玩家購買的數位內容，舊有的遊戲並不受此次授權檢查變動影響；而推動驗證機制的主因，則是避免部分玩家在買了數位版遊戲後，會利用斷網申請退款的漏洞。這場因資訊表達不對稱的爭議，終於劃下句點。
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由於數位版遊戲過往都是購買後就能隨心暢玩，但「授權有效期限」卻要求玩家必須在30天內連網驗證才能遊玩，導致玩家擔憂，「之後買數位版遊戲，是不是要每30天驗證一次，否則無法遊玩」，在遊戲體驗上多了許多限制和不便。
索尼強調，這個驗證機制只針對2026年 3月系統更新後，玩家購買的數位內容，舊有的遊戲並不受此次授權檢查變動影響；而推動驗證機制的主因，則是避免部分玩家在買了數位版遊戲後，會利用斷網申請退款的漏洞。這場因資訊表達不對稱的爭議，終於劃下句點。