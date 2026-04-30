飲食習慣對身體健康有很大的影響，急診科醫師張適恆就分享，黑豆、枸杞和地瓜葉的營養密度高，尤其是黑豆的皂苷含量，是所有豆類植物中最多，對於心血管健康和預防大腸癌的效果很好，張適恆還透露，自己每次到好市多購物時，都會買有機黑豆回家吃。
高營養密度食物有助健康 黑豆、枸杞及地瓜葉都是
醫師張適恆在YouTube頻道分享，高營養密度的食物對身體健康很有幫助，像是藜麥、酪梨、莓果、亞麻仁子等食物，他也推薦3種常見高營養密度食物，包括黑豆、枸杞及地瓜葉，張適恆指出，黑豆富含蛋白質、膳食纖維、鉀、鈣、鎂等礦物質，更有可耐熱的活性物質「皂苷」，含量是黃豆的2至3倍。
張適恆表示，皂苷經過高溫烹煮後，還能保持活性，皂苷有助於降低膽固醇、避免脂肪氧化、維持血管柔軟程度等，有保護心血管的功能，皂苷也能抑制大腸癌細胞分裂，根據流行病學研究發現，停經前婦女如果食用較多大豆，大腸癌的風險也會明顯降低。張適恆自己也會到好市多購買有機黑豆。
慢性腎病患者別天天吃黑豆 枸杞泡軟直接吃
不過並不是所有人都適合吃黑豆，張適恆指出，黑豆含有大量鉀與磷離子，不建議慢性腎病患者天天食用黑豆，吃豆類容易脹氣的民眾，黑豆最好先泡水再煮，降低其寡醣含量才能減少脹氣情況。
另外，枸杞含有豐富的維他命C、B群、鈣質、鐵質、B胡蘿蔔素及葉黃素，張適恆建議，枸杞除了用來泡茶喝，也可以把枸杞徹底洗乾淨後，用冷水浸泡，等到枸杞軟化後，直接吃泡軟的枸杞。
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醫師張適恆在YouTube頻道分享，高營養密度的食物對身體健康很有幫助，像是藜麥、酪梨、莓果、亞麻仁子等食物，他也推薦3種常見高營養密度食物，包括黑豆、枸杞及地瓜葉，張適恆指出，黑豆富含蛋白質、膳食纖維、鉀、鈣、鎂等礦物質，更有可耐熱的活性物質「皂苷」，含量是黃豆的2至3倍。
張適恆表示，皂苷經過高溫烹煮後，還能保持活性，皂苷有助於降低膽固醇、避免脂肪氧化、維持血管柔軟程度等，有保護心血管的功能，皂苷也能抑制大腸癌細胞分裂，根據流行病學研究發現，停經前婦女如果食用較多大豆，大腸癌的風險也會明顯降低。張適恆自己也會到好市多購買有機黑豆。
不過並不是所有人都適合吃黑豆，張適恆指出，黑豆含有大量鉀與磷離子，不建議慢性腎病患者天天食用黑豆，吃豆類容易脹氣的民眾，黑豆最好先泡水再煮，降低其寡醣含量才能減少脹氣情況。
另外，枸杞含有豐富的維他命C、B群、鈣質、鐵質、B胡蘿蔔素及葉黃素，張適恆建議，枸杞除了用來泡茶喝，也可以把枸杞徹底洗乾淨後，用冷水浸泡，等到枸杞軟化後，直接吃泡軟的枸杞。