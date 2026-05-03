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▲劉嘉玲（右）和張學友（左）、周潤發都是認識多年的好友，但就連她都無法說動兩人上真人秀節目。（圖／劉嘉玲FB）

近日中國真人秀《乘風2026》（又稱浪姐7）開播，再度掀起外界對於實境節目的關注。過去不少大牌明星都被邀請拍攝，但不是人人都會答應，像是香港天王周潤發、張學友，儘管在演藝圈資歷深厚，卻都拒絕上這種真人秀舞台。，所以即便製作單位砸大錢，也請不動他們。中國真人秀節目類型百百種，有旅遊類、歌唱競賽類甚至是益智類節目，每個都極力邀請各大明星登台，希望他們能展現私下真實個性、拉高收視率。天王周杰倫、謝霆鋒就擔任過《中國好聲音》導師，林青霞也去參加《偶像來了》、舒淇則到《五十公里桃花塢》、《中餐廳2》等等，就連劉嘉玲也都去上了《一路繁花2》。據悉，這些真人秀節目出手都很大方，曾有製作人在微博上匿名透露，只要明星肯來、投資方願意出錢，大咖們一集片酬可領1、2000萬人民幣（約新台幣4600萬至9200萬元）。但即便節目組這麼敢給錢，還是有巨星會選擇拒絕。劉嘉玲就曾在節目中坦言，有製作單位數度透過她，想找周潤發與張學友上節目，但兩人都婉拒，主要原因是他們希望將時間與精力花費在電影作品或是開演唱會。至於她的老公梁朝偉就更不用說了，因為梁朝偉私下話很少、非常社恐，劉嘉玲打趣表示，如果邀梁朝偉上真人秀，他肯定嚇都嚇死了。而張學友過去也曾親自回應不上真人秀的原因，他坦言自己也是從選秀節目出道的，如果當導師，肯定不忍心淘汰任何選手：「每一個敢上台唱歌的人，我覺得他已經很厲害了，站在這麼多人面前，又不是專業歌手對不對，我好不忍心說這個不要做了，這個不行、那個不行這樣。」貴為天王的張學友也謙虛地說自己「不夠格」，因為他非專業音樂學院出身，沒有系統性的學過唱歌，根本不知道該如何指點學員，會覺得不好意思。他更幽默表示自己曾和已故男星張國榮一起在頒獎典禮後台發抖，笑說其實粉絲們都不知道，明星很多時候也是會懼怕舞台的。