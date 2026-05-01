5月1日（農曆三月十五）適逢五路武財神聖誕，是一年之中補財庫、求財運的重要時機。命理專家楊登嵙表示，武財神為五路財神之首，建議當天可以去五路財神廟祭拜，把握時機進行補財庫儀式。同時也要記得注意2大禁忌，以防象徵財庫破損或漏財情形，影響整體運勢。
武財神生日記得拜拜！求財流程一次看
楊登嵙指出，武財神趙公明又稱黑虎玄壇，掌管財庫與福報，與招寶天尊蕭升、納珍天尊曹寶、招財使者陳九公、利市仙官姚少司並列為「五路財神」。農曆三月十五為武財神聖誕日，建議民眾可前往供奉五路武財神的宮廟參拜，透過儀式祈求化解過去無心累積的業障與冤孽，避免影響未來財運，因此求財之前，補財庫被視為關鍵步驟。
補財庫3步驟：
1.點香後，向武財神清楚稟報個人資料，包括姓名、生辰與住址：「弟子○○○，生於○年○月○日，居住於○○，今日誠心敬奉武財神○○○，祈求財庫充盈，事業順遂，貴人相助，財源廣進。」
2.向武財神說明願望：「願弟子（或店鋪／公司）補足財庫，財運興旺，廣納四方財。」
3.燒化金紙、發財金，完成求財儀式。
武財神生日2禁忌注意！小心漏財、財庫流光
1.供品選擇需留意諧音寓意，避免使用蘋果（貧）與蓮霧，建議準備「招（香蕉）你（李子）來（梨子）旺（鳳梨）市（柿子）」組合，象徵招財進寶，也可搭配年糕、發糕、花生糖等甜食，但應避開酥（輸）類零食；供品擺放建議呈現圓滿完整狀態。
2.參拜時避免穿著破褲或露肚裝，因「褲」與「庫」同音，破洞象徵財庫破損、難以聚財；而肚臍在台語中與漏財發音相近，若露出肚臍，恐有財氣外流之意，可能影響補財庫效果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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楊登嵙指出，武財神趙公明又稱黑虎玄壇，掌管財庫與福報，與招寶天尊蕭升、納珍天尊曹寶、招財使者陳九公、利市仙官姚少司並列為「五路財神」。農曆三月十五為武財神聖誕日，建議民眾可前往供奉五路武財神的宮廟參拜，透過儀式祈求化解過去無心累積的業障與冤孽，避免影響未來財運，因此求財之前，補財庫被視為關鍵步驟。
1.點香後，向武財神清楚稟報個人資料，包括姓名、生辰與住址：「弟子○○○，生於○年○月○日，居住於○○，今日誠心敬奉武財神○○○，祈求財庫充盈，事業順遂，貴人相助，財源廣進。」
2.向武財神說明願望：「願弟子（或店鋪／公司）補足財庫，財運興旺，廣納四方財。」
3.燒化金紙、發財金，完成求財儀式。
武財神生日2禁忌注意！小心漏財、財庫流光
1.供品選擇需留意諧音寓意，避免使用蘋果（貧）與蓮霧，建議準備「招（香蕉）你（李子）來（梨子）旺（鳳梨）市（柿子）」組合，象徵招財進寶，也可搭配年糕、發糕、花生糖等甜食，但應避開酥（輸）類零食；供品擺放建議呈現圓滿完整狀態。
2.參拜時避免穿著破褲或露肚裝，因「褲」與「庫」同音，破洞象徵財庫破損、難以聚財；而肚臍在台語中與漏財發音相近，若露出肚臍，恐有財氣外流之意，可能影響補財庫效果。
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