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武財神生日記得拜拜！求財流程一次看

▲武財神生日那天，可把握這天前往供奉武財神的宮廟參拜，藉由儀式化解過去無心之過與冤業，避免未來出現破財狀況，想要求財運，建議先完成補財庫。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

補財庫3步驟：

武財神生日2禁忌注意！小心漏財、財庫流光

▲武財神生日這天應避免穿著破褲與露肚，以免影響財庫象徵與聚財效果。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

5月1日（農曆三月十五）適逢五路武財神聖誕，是一年之中補財庫、求財運的重要時機。命理專家楊登嵙表示，武財神為五路財神之首，建議當天可以去五路財神廟祭拜，把握時機進行補財庫儀式。同時也要記得注意2大禁忌，以防象徵財庫破損或漏財情形，影響整體運勢。楊登嵙指出，武財神趙公明又稱黑虎玄壇，掌管財庫與福報，與招寶天尊蕭升、納珍天尊曹寶、招財使者陳九公、利市仙官姚少司並列為「五路財神」。農曆三月十五為武財神聖誕日，建議民眾可前往供奉五路武財神的宮廟參拜，透過儀式祈求化解過去無心累積的業障與冤孽，避免影響未來財運，因此求財之前，補財庫被視為關鍵步驟。1.供品選擇需留意諧音寓意，避免使用蘋果（貧）與蓮霧，建議準備「招（香蕉）你（李子）來（梨子）旺（鳳梨）市（柿子）」組合，象徵招財進寶，也可搭配年糕、發糕、花生糖等甜食，但應避開酥（輸）類零食；供品擺放建議呈現圓滿完整狀態。2.參拜時避免穿著破褲或露肚裝，因「褲」與「庫」同音，破洞象徵財庫破損、難以聚財；而肚臍在台語中與漏財發音相近，若露出肚臍，恐有財氣外流之意，可能影響補財庫效果。