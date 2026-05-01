2026 年五一勞動節連假（5/1-5/3）報到，今年勞動節首度實施「全國統一放假」！清潔隊員有放假嗎？垃圾車有收嗎？根據各縣市最新公告，勞動節當天，多數縣市垃圾車維持正常清運，不過台南市、新竹縣竹北市、雲林縣元長鄉與虎尾鎮、屏東縣佳冬鄉與新埤鄉、以及台東縣蘭嶼鄉均宣布「停收一天」，台中市改定點、澎湖馬公市則暫停晚間清運。《NOWNEWS》整理全台勞動節清運資訊，倒垃圾前務必確認，以免白跑。

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🟡 2026 勞動節（5/1-5/3）全台垃圾清運對照表

區域 5/1 (五) 勞動節 5/2 (六) 5/3 (日)
台北市/新北市/桃園市/高雄市 正常收運 正常收運 照例停收
台中市 改為定時定點 正常收運 照例停收
台南市 全市停止收運 正常收運 照例停收
竹北市 (新竹縣) 全面停收一天 正常清運 照例停收
蘭嶼鄉 (台東縣) 暫停收取一天 正常清運 照例停收
元長鄉 (雲林縣) 暫停清運 正常清運 照例停收
虎尾鎮 (雲林縣) 暫停清運 正常清運 照例停收
佳冬鄉 (屏東縣) 停止清運 停止清運 正常清運
新埤鄉 (屏東縣) 停止清運 正常清運 照例停收
溪州鄉 (彰化縣) 全面停收一天 正常清運 照例停收
馬公市 (澎湖縣) 夜間垃圾車停收 正常清運 照例停收
阿里山鄉 (嘉義縣) 正常收運 停止清運 正常收運
5/1 停收警訊：這些地區居民別白跑

今年勞動節適逢週五且全國放假，以下地區已公告 5/1 當天不收垃圾，請民眾切勿將垃圾拎至戶外：

  • 台南市： 全市停止清運。
  • 竹北市： 5/1 全面停收一天。
  • 蘭嶼鄉： 5/1 垃圾車暫停收取一天。
  • 雲林縣： 元長鄉與虎尾鎮 5/1 均暫停清運。
  • 屏東縣： 佳冬鄉與新埤鄉 5/1 均停止清運。
  • 彰化縣溪州鄉： 5/1 垃圾車及定點皆停止服務。
▲注意！台南市已明確公告 5/1 勞動節當天全市停止清運垃圾。由於今年首度全國統一放假，台南市採取全市停收政策（含日間輔助點），提醒市民多加留意，以免連假首日提著垃圾白跑一趟。（圖／臺南市政府環境保護局提供）
▲注意！台南市已明確公告 5/1 勞動節當天全市停止清運垃圾。由於今年首度全國統一放假，台南市採取全市停收政策（含日間輔助點），提醒市民多加留意，以免連假首日提著垃圾白跑一趟。（圖／臺南市政府環境保護局提供）
⚠️ 特殊收運調整：台中定點、馬公停夜間、阿里山5/2休

  • 台中市： 5/1 暫停沿街收運，改採全台中 671 處「定時定點」方式辦理。
  • 澎湖縣馬公市： 5/1 日間勤務正常，但夜間垃圾車停止清運。
  • 嘉義縣阿里山鄉： 5/1 正常收運，但 5/2（六）停止清運。
  • 屏東縣佳冬鄉： 5/1 與 5/2 均停止清運，5/3（日）則恢復正常清運。
▲嘉義縣多數鄉鎮在勞動節期間維持正常收運，但阿里山鄉有特殊調整！根據官方公告，阿里山鄉將於 5 月 2 日（週六）停止清運垃圾一天，5/1 則照常服務。提醒連假期間前往阿里山旅遊的民眾或在地住民多加留意，避免錯過清運時間。（圖／嘉義縣環保局提供）
▲嘉義縣多數鄉鎮在勞動節期間維持正常收運，但阿里山鄉有特殊調整！根據官方公告，阿里山鄉將於 5 月 2 日（週六）停止清運垃圾一天，5/1 則照常服務。提醒連假期間前往阿里山旅遊的民眾或在地住民多加留意，避免錯過清運時間。（圖／嘉義縣環保局提供）
🟡 垃圾車到哪了？全台即時查詢 App 攻略

為了減少民眾在街頭等候的時間，建議善用各縣市開發的即時查詢系統，掌握垃圾車動態：

🟡 大掃除注意！連假大型廢棄物預約停收

勞動節連假期間，全台多數縣市的大型廢棄物（如沙發、床墊、大型家電）清運均暫停受理預約。
提醒民眾：

  1. 禁止擅自棄置： 若連假期間私自將大件家具棄置路邊，最高可處新台幣 6,000 元罰鍰。
  2. 預約時程： 若有清運需求，需等至連假結束後，再向當地清潔隊預約載運時間。
▲勞動節連假大掃除注意！大型廢棄物（如床墊、家具）清運多需提前預約，連假期間多數縣市暫停受理。若擅自將大件廢棄物棄置路邊，最高可處新台幣 6,000 元罰鍰，建議民眾待連假過後再行預約。圖為資料照。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲勞動節連假大掃除注意！大型廢棄物（如床墊、家具）清運多需提前預約，連假期間多數縣市暫停受理。若擅自將大件廢棄物棄置路邊，最高可處新台幣 6,000 元罰鍰，建議民眾待連假過後再行預約。圖為資料照。（示意圖／記者徐銘穗攝）
🟡 謝謝無名英雄！首度「全國放假」下的清潔隊

2026 年起勞動節全面放假，清潔隊員依法享有國定假日。雖然部分地區採取「加給獎金」或「補休」方式維持正常收運服務，但仍有部分鄉鎮選擇讓隊員休息。若您所處的地區 5/1 仍有收垃圾，倒垃圾時也別忘了向辛苦的勞工英雄說聲「勞動節快樂」！


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...