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2026 勞動節（5/1-5/3）全台垃圾清運對照表

5/1 停收警訊：這些地區居民別白跑



今年勞動節適逢週五且全國放假，以下地區已公告 5/1 當天不收垃圾，請民眾切勿將垃圾拎至戶外：



台南市 ： 全市停止清運。

： 全市停止清運。 竹北市 ： 5/1 全面停收一天。

： 5/1 全面停收一天。 蘭嶼鄉 ： 5/1 垃圾車暫停收取一天。

： 5/1 垃圾車暫停收取一天。 雲林縣 ： 元長鄉與虎尾鎮 5/1 均暫停清運。

： 元長鄉與虎尾鎮 5/1 均暫停清運。 屏東縣 ： 佳冬鄉與新埤鄉 5/1 均停止清運。

： 佳冬鄉與新埤鄉 5/1 均停止清運。 彰化縣溪州鄉： 5/1 垃圾車及定點皆停止服務。 ▲注意！台南市已明確公告 5/1 勞動節當天全市停止清運垃圾。由於今年首度全國統一放假，台南市採取全市停收政策（含日間輔助點），提醒市民多加留意，以免連假首日提著垃圾白跑一趟。（圖／臺南市政府環境保護局提供） 特殊收運調整：台中定點、馬公停夜間、阿里山5/2休



台中市 ： 5/1 暫停沿街收運，改採全台中 671 處「定時定點」方式辦理。

： 5/1 暫停沿街收運，改採全台中 671 處「定時定點」方式辦理。 澎湖縣馬公市 ： 5/1 日間勤務正常，但夜間垃圾車停止清運。

： 5/1 日間勤務正常，但夜間垃圾車停止清運。 嘉義縣阿里山鄉 ： 5/1 正常收運，但 5/2（六）停止清運。

： 5/1 正常收運，但 5/2（六）停止清運。 屏東縣佳冬鄉： 5/1 與 5/2 均停止清運，5/3（日）則恢復正常清運。 今年勞動節適逢週五且全國放假，以下地區已公告 5/1 當天不收垃圾，請民眾切勿將垃圾拎至戶外：⚠️

▲嘉義縣多數鄉鎮在勞動節期間維持正常收運，但阿里山鄉有特殊調整！根據官方公告，阿里山鄉將於 5 月 2 日（週六）停止清運垃圾一天，5/1 則照常服務。提醒連假期間前往阿里山旅遊的民眾或在地住民多加留意，避免錯過清運時間。（圖／嘉義縣環保局提供）

垃圾車到哪了？全台即時查詢 App 攻略

雙北地區 ： 台北市下載 App《台北倒垃圾》iOS下載連結，或《台北市垃圾車清運地圖》Android下載連結；新北市利用「新北樂圾車」官網。

： 台北市下載 App《台北倒垃圾》iOS下載連結，或《台北市垃圾車清運地圖》Android下載連結；新北市利用「新北樂圾車」官網。 桃園／台中 ： 下載 App《桃園垃圾車》、《台中垃圾清運大車隊》。

： 下載 App《桃園垃圾車》、《台中垃圾清運大車隊》。 其餘縣市： 可多加利用 App《全國垃圾通》iOS下載連結、Android下載連結，搜尋自家門前的清運點與預計抵達時間。

大掃除注意！連假大型廢棄物預約停收

禁止擅自棄置： 若連假期間私自將大件家具棄置路邊，最高可處新台幣 6,000 元罰鍰。 預約時程： 若有清運需求，需等至連假結束後，再向當地清潔隊預約載運時間。

▲勞動節連假大掃除注意！大型廢棄物（如床墊、家具）清運多需提前預約，連假期間多數縣市暫停受理。若擅自將大件廢棄物棄置路邊，最高可處新台幣 6,000 元罰鍰，建議民眾待連假過後再行預約。圖為資料照。（示意圖／記者徐銘穗攝）

謝謝無名英雄！首度「全國放假」下的清潔隊

2026 年五一勞動節連假（5/1-5/3）報到，今年勞動節首度實施「全國統一放假」！清潔隊員有放假嗎？垃圾車有收嗎？根據各縣市最新公告，勞動節當天，多數縣市垃圾車維持正常清運，不過，台中市改定點、澎湖馬公市則暫停晚間清運。《NOWNEWS》整理全台勞動節清運資訊，倒垃圾前務必確認，以免白跑。為了減少民眾在街頭等候的時間，建議善用各縣市開發的即時查詢系統，掌握垃圾車動態：勞動節連假期間，全台多數縣市的大型廢棄物（如沙發、床墊、大型家電）清運均暫停受理預約。提醒民眾：2026 年起勞動節全面放假，清潔隊員依法享有國定假日。雖然部分地區採取「加給獎金」或「補休」方式維持正常收運服務，但仍有部分鄉鎮選擇讓隊員休息。若您所處的地區 5/1 仍有收垃圾，倒垃圾時也