2026 年五一勞動節連假（5/1-5/3）報到，今年勞動節首度實施「全國統一放假」！清潔隊員有放假嗎？垃圾車有收嗎？根據各縣市最新公告，勞動節當天，多數縣市垃圾車維持正常清運，不過台南市、新竹縣竹北市、雲林縣元長鄉與虎尾鎮、屏東縣佳冬鄉與新埤鄉、以及台東縣蘭嶼鄉均宣布「停收一天」，台中市改定點、澎湖馬公市則暫停晚間清運。《NOWNEWS》整理全台勞動節清運資訊，倒垃圾前務必確認，以免白跑。
🟡 2026 勞動節（5/1-5/3）全台垃圾清運對照表
🟡 垃圾車到哪了？全台即時查詢 App 攻略
為了減少民眾在街頭等候的時間，建議善用各縣市開發的即時查詢系統，掌握垃圾車動態：
勞動節連假期間，全台多數縣市的大型廢棄物（如沙發、床墊、大型家電）清運均暫停受理預約。
提醒民眾：
🟡 謝謝無名英雄！首度「全國放假」下的清潔隊
2026 年起勞動節全面放假，清潔隊員依法享有國定假日。雖然部分地區採取「加給獎金」或「補休」方式維持正常收運服務，但仍有部分鄉鎮選擇讓隊員休息。若您所處的地區 5/1 仍有收垃圾，倒垃圾時也別忘了向辛苦的勞工英雄說聲「勞動節快樂」！
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|區域
|5/1 (五) 勞動節
|5/2 (六)
|5/3 (日)
|台北市/新北市/桃園市/高雄市
|正常收運
|正常收運
|照例停收
|台中市
|改為定時定點
|正常收運
|照例停收
|台南市
|全市停止收運
|正常收運
|照例停收
|竹北市 (新竹縣)
|全面停收一天
|正常清運
|照例停收
|蘭嶼鄉 (台東縣)
|暫停收取一天
|正常清運
|照例停收
|元長鄉 (雲林縣)
|暫停清運
|正常清運
|照例停收
|虎尾鎮 (雲林縣)
|暫停清運
|正常清運
|照例停收
|佳冬鄉 (屏東縣)
|停止清運
|停止清運
|正常清運
|新埤鄉 (屏東縣)
|停止清運
|正常清運
|照例停收
|溪州鄉 (彰化縣)
|全面停收一天
|正常清運
|照例停收
|馬公市 (澎湖縣)
|夜間垃圾車停收
|正常清運
|照例停收
|阿里山鄉 (嘉義縣)
|正常收運
|停止清運
|正常收運
❌ 5/1 停收警訊：這些地區居民別白跑
今年勞動節適逢週五且全國放假，以下地區已公告 5/1 當天不收垃圾，請民眾切勿將垃圾拎至戶外：
⚠️ 特殊收運調整：台中定點、馬公停夜間、阿里山5/2休
今年勞動節適逢週五且全國放假，以下地區已公告 5/1 當天不收垃圾，請民眾切勿將垃圾拎至戶外：
- 台南市： 全市停止清運。
- 竹北市： 5/1 全面停收一天。
- 蘭嶼鄉： 5/1 垃圾車暫停收取一天。
- 雲林縣： 元長鄉與虎尾鎮 5/1 均暫停清運。
- 屏東縣： 佳冬鄉與新埤鄉 5/1 均停止清運。
- 彰化縣溪州鄉： 5/1 垃圾車及定點皆停止服務。
- 台中市： 5/1 暫停沿街收運，改採全台中 671 處「定時定點」方式辦理。
- 澎湖縣馬公市： 5/1 日間勤務正常，但夜間垃圾車停止清運。
- 嘉義縣阿里山鄉： 5/1 正常收運，但 5/2（六）停止清運。
- 屏東縣佳冬鄉： 5/1 與 5/2 均停止清運，5/3（日）則恢復正常清運。
為了減少民眾在街頭等候的時間，建議善用各縣市開發的即時查詢系統，掌握垃圾車動態：
- 雙北地區： 台北市下載 App《台北倒垃圾》iOS下載連結，或《台北市垃圾車清運地圖》Android下載連結；新北市利用「新北樂圾車」官網。
- 桃園／台中： 下載 App《桃園垃圾車》、《台中垃圾清運大車隊》。
- 其餘縣市： 可多加利用 App《全國垃圾通》iOS下載連結、Android下載連結，搜尋自家門前的清運點與預計抵達時間。
勞動節連假期間，全台多數縣市的大型廢棄物（如沙發、床墊、大型家電）清運均暫停受理預約。
提醒民眾：
- 禁止擅自棄置： 若連假期間私自將大件家具棄置路邊，最高可處新台幣 6,000 元罰鍰。
- 預約時程： 若有清運需求，需等至連假結束後，再向當地清潔隊預約載運時間。
2026 年起勞動節全面放假，清潔隊員依法享有國定假日。雖然部分地區採取「加給獎金」或「補休」方式維持正常收運服務，但仍有部分鄉鎮選擇讓隊員休息。若您所處的地區 5/1 仍有收垃圾，倒垃圾時也別忘了向辛苦的勞工英雄說聲「勞動節快樂」！