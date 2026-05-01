日本有一位68歲的包租公，擁有高達2億日圓（約新台幣4000萬元）的資產，每年光是租金的收入就有3000萬日圓（約新台幣594萬元），原本生活相當輕鬆，不缺錢花用，但他35歲的長子卻是一位啃老族，將近10年沒有工作，近期更是拿著他的錢亂投資，讓他相當擔憂未來長子若繼承遺產，會把遺產通通敗光。
身價2億包租公 長子啃老不工作
根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，日本一位退休理財規劃師三原由紀分享一個案例，今年68歲的山田先生（化名）在東京從事不動產租賃業，名下擁有車站前的小型商業大樓，還有多棟出租公寓，每年租金就有約3000萬日圓（約新台幣594萬元），資產大約有2億日圓（約新台幣4000萬元），現在夫妻倆人每月還領約25萬日圓（約新台幣5萬元）的退休金，退休經濟完全不是問題。
但山田的長子健太（化名）讓他傷透腦筋，健太大學畢業後，雖然有去上班，但只做了3年就離職了，就連打工也不能持續，平常生活幾乎都是靠父母每個月資助20萬日圓（約新台幣4萬元），現在也住在山田名下的一棟公寓中，不需要付房租，健太就這樣啃老將近10年。
砸百萬投資朋友全賠光 父憂心財產被敗光
健太有一天去參加學生時期朋友的婚禮，跟以前朋友聊天時，朋友表示接下來要創業，並成立Line群組，邀請大家一起投資他，健太也很感興趣，但健太並未深入了解朋友的創業內容，也沒有簽約，馬上就拿出150萬日圓（約新台幣30萬元），交給朋友投資，最後朋友創業失敗，這筆錢也拿不出來了。
山田先生對健太胡亂投資的行為相當擔憂，怕未來自己和妻子如果離世，家中的財產會被兒子健太敗光。對此，三原由紀表示，山田先生後來找到專業理財規劃師商量，理財規劃師指出，整件事情的關鍵不在資產不足，而是「財產管理和決策權結構失衡」，建議山田先生可採用家族信託方式管理資產，請可信任的人代為管理資產，長子作為受益人，可定期獲得生活利益，避免長子一次拿到高額財產，導致未來生活出狀況。
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根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，日本一位退休理財規劃師三原由紀分享一個案例，今年68歲的山田先生（化名）在東京從事不動產租賃業，名下擁有車站前的小型商業大樓，還有多棟出租公寓，每年租金就有約3000萬日圓（約新台幣594萬元），資產大約有2億日圓（約新台幣4000萬元），現在夫妻倆人每月還領約25萬日圓（約新台幣5萬元）的退休金，退休經濟完全不是問題。
但山田的長子健太（化名）讓他傷透腦筋，健太大學畢業後，雖然有去上班，但只做了3年就離職了，就連打工也不能持續，平常生活幾乎都是靠父母每個月資助20萬日圓（約新台幣4萬元），現在也住在山田名下的一棟公寓中，不需要付房租，健太就這樣啃老將近10年。
健太有一天去參加學生時期朋友的婚禮，跟以前朋友聊天時，朋友表示接下來要創業，並成立Line群組，邀請大家一起投資他，健太也很感興趣，但健太並未深入了解朋友的創業內容，也沒有簽約，馬上就拿出150萬日圓（約新台幣30萬元），交給朋友投資，最後朋友創業失敗，這筆錢也拿不出來了。
山田先生對健太胡亂投資的行為相當擔憂，怕未來自己和妻子如果離世，家中的財產會被兒子健太敗光。對此，三原由紀表示，山田先生後來找到專業理財規劃師商量，理財規劃師指出，整件事情的關鍵不在資產不足，而是「財產管理和決策權結構失衡」，建議山田先生可採用家族信託方式管理資產，請可信任的人代為管理資產，長子作為受益人，可定期獲得生活利益，避免長子一次拿到高額財產，導致未來生活出狀況。