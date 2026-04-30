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2026 年 4 月，台股首次觸碰 4 萬點大關，台積電股價成了全台灣唯一的信仰，在這片集體亢奮中， 雖然有聲音提醒這可能是日本 1990 年那種「全民皆輸」的泡沫崩潰預兆，但在種種跡象來看，台灣雖不至於重演日本的失落三十年，卻可能面臨一種更為冷酷、更具排他性的「新分化」。首先，要認知的是，日本當年的泡沫經濟與目前台股現況，兩者有著本質上的不同，1985年《廣場協議》迫使日圓大幅升值，日本央行為協助出口而採取極度寬鬆的貨幣政策，海量廉價資金湧入股市與房地產，形成純粹的金融投機與「資產價格重估」，致使1990 年初日本股市的市值構成中，「金融與房地產」相關板塊佔比高達 30% 左右，這反映了當時由資金推升、缺乏實質產出支撐的資產溢價。當時日本土地價格暴漲，東京圈商業地價在 1986 至 1990 年間瘋漲 181%，這種純粹的資金盤一旦失去動力，崩盤便是毀滅性。反觀今日台灣，漲勢高度集中於半導體與 AI 產業鏈。與當年日本不同，台灣企業展現了極強的「實際獲利能力」。當前全球對晶片的需求在 AI 轉型趨勢下具備結構性的剛性，這是台灣最強韌的支撐，當然，如果全球AI 景氣轉弱，震盪將遠比多元產業結構的市場來得劇烈。不過，從種種跡象看來，全球AI才剛剛進入基礎建設階段，還有一段發展期，由於基本面的支撐，相形之下，我們更有底氣接下這波時代紅利，這也是為什麼不至於會重演日本所謂的泡沫經濟的底層邏輯。只是經濟面如此，有個值得注意的現象不得不說，因為產業過於集中，我們正在面臨一個更棘手的危機，一場由產業極端化帶動、房地產泡沫固化的「集體幸福感大撤退」，這種撤退衍生出社會階級撕裂，正在悄悄的發生。怎麼說呢？當台股站上 4 萬點，並且集中在科技業，可以預期的是，未來相關資源也必然集中在 AI 產業鏈高度集中的科學園區周邊，房價已經不是在反映成本，而是在反映「科技新貴的購買力溢價」。這種溢價導致了一種「物理性的階級隔離」，如果人生的選擇不在正確的產業鏈上，那麼社會流動的可能性便會降低，只剩下縱向的攀比與絕望，不利於社會的安定。其次，當 4 萬點的榮光僅由單一產業撐起，這意味著台灣的經濟韌性變得極其脆弱。當傳產、服務業甚至一般的公務員，看著物價與房價因為 AI 浪潮被硬生生拔高，他們的所得卻停留在原地，心中的「被拋棄感」無處可去，當一個國家的集體幸福感，必須建立在「你有沒有買對股票」或「你有沒有選對產業」時的攀比上，不僅不利於個人發展，也不利於產業發展。對年輕一代而言，如果沒趕上這波科技大遷徙，勞動價值在資產增值面前顯得微不足道，這種「勞動與財富增長脫鉤」的現象，才是繁榮背後最大的隱憂。當一個社會不再相信努力工作可以換取安居樂業，取而代之的是賭徒式的投機或消極的躺平，那在這場盛宴過後，留給台灣的將是一個支離破碎、毫無幸福感可言的失魂社會，相較於日本泡沫經濟的資產減損，在4萬點盛世下的「希望減損」，恐怕才是下一個世代的最大隱憂。●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com