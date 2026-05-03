一名網友近日在桃園機場第一航廈目擊特殊景象，只見候機室內多處有人端著熱食，還在兩台自動販賣機前大排長龍，靠近一看才發現是24小時營運的「Yo-Kai Express」拉麵自動販賣機，成為紅眼班機旅客的重要夥伴。值得一提的是，「Yo-Kai Express」創辦人林志鴻為台灣人，產品已進軍國際市場，成為科技結合餐飲的成功案例。
深夜食堂現蹤桃園機場！自助拉麵機前排長龍
一名網友在Threads發文指出，自己在桃園機場第一航廈看到2台機器前排滿人潮，原以為是特殊活動，仔細一看才發現是Yo-Kai Express的「拉麵自動販賣機」，周邊還有不少旅客正在享用餐點，畫面相當少見，他也好奇表示：「第一次看到這2台煮麵機有這麼多人排隊，也是第一次看到候機室到處有吃泡麵的旅客，今天是什麼特殊日子嗎？」
貼文曝光後，不少搭過紅眼班機的網友留言解答，因為機台24小時營運，對深夜或凌晨起降的航班旅客來說，幾乎成了少數可選擇的熱食來源，「紅眼班機客的日常」、「晚上沒得吃吧？而且那個是拉麵」、「因為半夜能吃的只有這個」。
不過也有人分享不同經驗，表示曾多次遇到售罄情況，「有貨的日子⋯出國第三次才買到，閒著也閒著必須排」、「難怪紅眼班機時去吃都是售完」，直言熱門時段常常供不應求，希望能提升補貨效率。
紅眼航班旅客最強依靠！90秒出熱騰騰好菜
事實上，《NOWNEWS》記者過去也曾在桃園機場觀察到相同情況，該機台設於入海關後A8管制區、景觀休憩區前方，現場配置2台設備，常見約4至5組旅客排隊使用，周圍也不乏好奇圍觀的人潮。
實際操作上，旅客完成付款後，大約60至90秒就能取到一碗熱騰騰的拉麵，能在候機空檔快速用餐，加上全天候供應，成為機場內頗受歡迎的隱藏服務之一。
高科技現煮！一風堂、雙月強強聯手 口味多樣
根據了解，Yo-Kai Express主打高科技自動販賣系統，透過內建加熱設備與智能操作流程，可在短時間內完成餐點製作。機台同時提供免洗餐具，並支援悠遊卡、信用卡與行動支付等多元付款方式，讓旅客能隨時快速取得餐點。
在口味方面，品牌與知名拉麵品牌「一風堂」聯手，推出如「豚骨拉麵」、「辣味增豚骨拉麵」等選項，如今也和知名的雙月食品社及泰國泡麵品牌「MAMA」合作，提升餐點品質與多樣性。目前該系統已拓展至美國、日本、韓國、新加坡及歐洲等地，台灣則可在桃園機場及台北捷運西門站2號出口等地看到。
機台出自台灣工程師之手！連馬斯克都說讚
值得一提的是，Yo-Kai Express創辦人林志鴻為台灣人，他在2016年於矽谷擔任半導體工程師期間，因工作忙碌難以準時用餐，開始思考是否能有全天候供應熱食的解決方案，進而催生拉麵自動販賣機的構想。
產品推出後迅速受到市場關注，不僅與日本JR East、軟銀等企業合作，甚至連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾在X上發文公開稱讚好吃。如今機台已進駐多國企業與公共場域，成為台灣創業成功的代表案例之一。
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一名網友在Threads發文指出，自己在桃園機場第一航廈看到2台機器前排滿人潮，原以為是特殊活動，仔細一看才發現是Yo-Kai Express的「拉麵自動販賣機」，周邊還有不少旅客正在享用餐點，畫面相當少見，他也好奇表示：「第一次看到這2台煮麵機有這麼多人排隊，也是第一次看到候機室到處有吃泡麵的旅客，今天是什麼特殊日子嗎？」
貼文曝光後，不少搭過紅眼班機的網友留言解答，因為機台24小時營運，對深夜或凌晨起降的航班旅客來說，幾乎成了少數可選擇的熱食來源，「紅眼班機客的日常」、「晚上沒得吃吧？而且那個是拉麵」、「因為半夜能吃的只有這個」。
紅眼航班旅客最強依靠！90秒出熱騰騰好菜
事實上，《NOWNEWS》記者過去也曾在桃園機場觀察到相同情況，該機台設於入海關後A8管制區、景觀休憩區前方，現場配置2台設備，常見約4至5組旅客排隊使用，周圍也不乏好奇圍觀的人潮。
實際操作上，旅客完成付款後，大約60至90秒就能取到一碗熱騰騰的拉麵，能在候機空檔快速用餐，加上全天候供應，成為機場內頗受歡迎的隱藏服務之一。
根據了解，Yo-Kai Express主打高科技自動販賣系統，透過內建加熱設備與智能操作流程，可在短時間內完成餐點製作。機台同時提供免洗餐具，並支援悠遊卡、信用卡與行動支付等多元付款方式，讓旅客能隨時快速取得餐點。
在口味方面，品牌與知名拉麵品牌「一風堂」聯手，推出如「豚骨拉麵」、「辣味增豚骨拉麵」等選項，如今也和知名的雙月食品社及泰國泡麵品牌「MAMA」合作，提升餐點品質與多樣性。目前該系統已拓展至美國、日本、韓國、新加坡及歐洲等地，台灣則可在桃園機場及台北捷運西門站2號出口等地看到。
值得一提的是，Yo-Kai Express創辦人林志鴻為台灣人，他在2016年於矽谷擔任半導體工程師期間，因工作忙碌難以準時用餐，開始思考是否能有全天候供應熱食的解決方案，進而催生拉麵自動販賣機的構想。
產品推出後迅速受到市場關注，不僅與日本JR East、軟銀等企業合作，甚至連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾在X上發文公開稱讚好吃。如今機台已進駐多國企業與公共場域，成為台灣創業成功的代表案例之一。