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全台逾千家上市公司角逐，信義房屋連12年蟬聯公司治理評鑑前5%，滿貫達標的僅有7家上市企業，包含台積電等標竿，印證信義誠信治理12年如一日的深厚底蘊。信義房屋在 2023 年即領先制度要求，率先設立董事會功能性委員會「企業倫理暨永續發展委員會」，由董事長親任主席，以「企業倫理」為基礎，強調對六大利害關係人的合宜對待，推動各項ESG作為。在碳管理上，全面揭露溫室氣體範疇三，將減碳責任延伸至供應商、採購商品及商務旅行等，透過完整的數據揭露落實碳管理體系，並設定明確的淨零排放路徑，預計將於2030年達成淨零目標，具體回應全球氣候轉型。在董事會組成上，獨立董事席次自2013年起已過半數，女性董事比例如今亦持續增長至43%，透過專業獨董參與、董事會的職權與組成優化、高透明度資訊揭露，持續強化各項治理作為。對於連12年蟬聯前5%，信義房屋指出，公司治理評鑑開辦以來，歷屆進階題不斷轉為一般題，再增修新進階題，標準年年提高，在逾千家實力雄厚的上市公司中持續名列前茅並不容易，但有鑑於ESG策略早已與營運深度結合，前瞻性布局讓公司得以超前符合多項指標要求。在具體節能行動上，公司內部推行系統化能源監控與減碳方案，透過數位化管理提升用電效率，全台各服務據點落實節能減碳；再生能源比例亦透過購買綠電、再生能源憑證等方式超前達標。社區作為服務客戶的主要場域，信義房屋不僅提供不動產相關服務，更延伸本業專業參與社區經營，回應在地長期發展的需求。此外，公司長期投入同仁職涯發展與意見調查機制，持續滾動調整管理作為；同時，將「信任」落實於實務，強化客戶機敏資料與消費者權益保護。本屆公司治理評鑑共有1,810家上市、上櫃公司受評，主軸呼應永續發展議題，將「推動永續發展」構面權重自35%調升為49%，因應國際趨勢將總指標從75項整合至70項，旨在強化企業的永續實踐。創立45年，信義房屋始終秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的經營核心，重視企業倫理實踐，並將「信任」落實於實務。未來，也將繼續深耕ESG，發揮影響力，讓永續企業帶動好生活。