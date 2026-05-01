天氣逐漸變熱，令人困擾的體味問題也跟著浮現，就有內行民眾分享，自己從小就有體味問題，從洗衣服到日常身體清潔，都研究出一套減少體味的方式，吸引萬民網友按讚。皮膚科醫師趙昭明也表示，體味形成的原因主要是大汗腺分泌出來的物質，加上角質、蛋白質等產生出難聞的氣味，如果要減少體味，可以嘗試清淡飲食、多喝水、保持乾燥等方式。
有民眾在Threads表示，自己有汗臭、狐臭、頭皮容易出油發臭，就連耳屎也是臭臭的，經過她20多年的嘗試，研究出一套體味管理秘訣，包括洗衣服、身體清潔、出門要準備什麼物品，都有建議方法。
穿著類
📌洗衣服：首先洗衣服的部分，原PO建議先用1公升的水兌入5克的過碳酸鈉浸泡數小時，再以味道較淡的洗衣精、酵素洗衣精清洗，也可以在柔軟精那格加入5到10克的檸檬酸，她也強調我要強烈呼籲，洗衣精只要能洗乾淨就好，香味越重的洗衣精要是洗不乾淨，「那個味道會跟臭味混在一起，更噁心」。另外，她也提醒，檸檬酸有可能會傷害洗衣機零件，使用時要自己斟酌。
📌依流汗程度選擇不同材質衣服：出門前確認天氣，如果有可能會大爆汗，像是夏天就儘量不要穿厚棉T，要選快乾、涼感、排汗材質的衣服，也要準備小毛巾、濕紙巾、換洗衣服，可以隨時擦去汗水或更換乾淨衣服。
身體清潔類
📌一定要除毛：味道容易重的地方一定要除毛，像是腋下等處。
📌用肥皂洗身體：原PO指出，她如果使用沐浴乳就容易長痘痘，而且對有臭臭體質的人來說，使用沐浴乳常常會洗不乾淨，要不然就要用那種透明的沐浴精。
📌洗頭：原PO表示，洗髮精有矽靈是大忌，不僅頭皮角質洗不乾淨，還容易悶出痘痘、出油，產生臭味，要使用不含矽靈的洗髮精，並且用指腹確實按摩到頭皮，如果洗完頭髮乾澀，可以在髮尾擦護髮油就好，不要用潤絲精，洗完頭要馬上把頭髮吹乾。
📌耳朵要洗乾淨：每天務必確認自己洗澡有把耳殼耳背洗乾淨，不能油油的。
📌腳趾清潔：務必每天搓洗趾縫，趾甲與肉的縫定期清潔去除死皮和角質。
📌腋下：洗完澡擦乾後「立刻」用明礬石或果酸身體乳液擦，若有容易流汗的行程，要適時用濕紙巾或再加酒精擦拭腋下，再補身體乳液或明礬石。
其他類
📌體質管理：減少自己焦慮緊張的壓力，並且多喝水、減少糖分攝取。
醫師建議：洗完澡、睡前塗止汗劑 清淡飲食減少氣味
開業皮膚科醫師趙昭明表示，人體主要有大汗腺和小汗腺2種汗腺，其中大汗腺分泌的味道比較多，小汗腺則是分泌汗水。而大汗腺主要分布在腋下、胯下，當大汗腺分泌的物質，和人體角質、蛋白質、尿素、皮膚代謝物等物質結合，就會產生難聞的味道，而且青春期、月經前後、更年期等荷爾蒙分泌影響，也會讓體味更明顯。
許多民眾會使用止汗劑物品，讓體味比較不明顯，趙昭明指出，這些產品主要是透過鋁鹽、明礬石等，阻塞小汗腺的方式，讓腋下保持乾燥，減少味道產生，建議在晚上洗完澡、睡覺前，擦乾腋下，再塗抹止汗劑，讓止汗劑中的成分發揮阻塞效果。趙昭明也提醒，止汗劑成分可能會造成刺激接觸性皮膚炎、過敏性皮膚炎，建議一天使用一次即可。另外，趙昭明醫師表示，想要減輕體味，平時不要吃味道太重的食物，也不要太常吃甜食，儘量多喝水，保持腋下乾燥，體味比較難根治，除非動手術移除腋下汗腺。
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穿著類
📌洗衣服：首先洗衣服的部分，原PO建議先用1公升的水兌入5克的過碳酸鈉浸泡數小時，再以味道較淡的洗衣精、酵素洗衣精清洗，也可以在柔軟精那格加入5到10克的檸檬酸，她也強調我要強烈呼籲，洗衣精只要能洗乾淨就好，香味越重的洗衣精要是洗不乾淨，「那個味道會跟臭味混在一起，更噁心」。另外，她也提醒，檸檬酸有可能會傷害洗衣機零件，使用時要自己斟酌。
身體清潔類
📌一定要除毛：味道容易重的地方一定要除毛，像是腋下等處。
📌用肥皂洗身體：原PO指出，她如果使用沐浴乳就容易長痘痘，而且對有臭臭體質的人來說，使用沐浴乳常常會洗不乾淨，要不然就要用那種透明的沐浴精。
📌洗頭：原PO表示，洗髮精有矽靈是大忌，不僅頭皮角質洗不乾淨，還容易悶出痘痘、出油，產生臭味，要使用不含矽靈的洗髮精，並且用指腹確實按摩到頭皮，如果洗完頭髮乾澀，可以在髮尾擦護髮油就好，不要用潤絲精，洗完頭要馬上把頭髮吹乾。
📌腳趾清潔：務必每天搓洗趾縫，趾甲與肉的縫定期清潔去除死皮和角質。
📌腋下：洗完澡擦乾後「立刻」用明礬石或果酸身體乳液擦，若有容易流汗的行程，要適時用濕紙巾或再加酒精擦拭腋下，再補身體乳液或明礬石。
其他類
📌體質管理：減少自己焦慮緊張的壓力，並且多喝水、減少糖分攝取。
開業皮膚科醫師趙昭明表示，人體主要有大汗腺和小汗腺2種汗腺，其中大汗腺分泌的味道比較多，小汗腺則是分泌汗水。而大汗腺主要分布在腋下、胯下，當大汗腺分泌的物質，和人體角質、蛋白質、尿素、皮膚代謝物等物質結合，就會產生難聞的味道，而且青春期、月經前後、更年期等荷爾蒙分泌影響，也會讓體味更明顯。
許多民眾會使用止汗劑物品，讓體味比較不明顯，趙昭明指出，這些產品主要是透過鋁鹽、明礬石等，阻塞小汗腺的方式，讓腋下保持乾燥，減少味道產生，建議在晚上洗完澡、睡覺前，擦乾腋下，再塗抹止汗劑，讓止汗劑中的成分發揮阻塞效果。趙昭明也提醒，止汗劑成分可能會造成刺激接觸性皮膚炎、過敏性皮膚炎，建議一天使用一次即可。另外，趙昭明醫師表示，想要減輕體味，平時不要吃味道太重的食物，也不要太常吃甜食，儘量多喝水，保持腋下乾燥，體味比較難根治，除非動手術移除腋下汗腺。