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捷運還沒開始蓋，信義開發已走入社區。在樹林「小樹集」市集現場，居民主動說出「期待建案蓋得美美的」。這是信義開發透過社造先行策略，在捷運聯開案啟動前便深耕樹林在地的縮影，參與人次近千人，整體觸及逾16萬人次。「小樹集」由樹林三福里長與緒靄設計等在地夥伴共同推動，核心團隊亦為教育部青年發展署「青年社區參與行動」計畫的獲獎單位。信義開發延續前期在地交流基礎，受邀以協力夥伴身分參與，透過「OUR-Space 社造體驗館」與居民建立連結。信義開發延續過往社區營造經驗，規劃親子氣球互動內容，在既有社區營造策略架構下，使品牌被自然認識。活動過程中，孩童主動聚集、家長停留交流，甚至出現居民即興加入互動的情境，使攤位成為現場穩定的人流聚點之一。互動所帶來的轉化亦具體反映於數據表現。配合信義開發官方LINE正式上線，現場推出免費氣球體驗與咖啡包贈送活動，帶動品牌圈粉行動反應熱絡，整體觸及含線上曝光達167,300人次，並有效提升好友轉換。更關鍵的是，透過面對面的交流，多數居民表示：「我對你們建案有興趣」。有民眾表示：「我就住在LG17第二排，期待建案蓋得美美的」；也有居民關注社區氛圍，「希望社區的人好相處」；針對生活機能，則有「希望公設有兒童區，樓下有庭院」的期待。信義房屋長期支持「青年社區參與行動」計畫，累積超過九年的在地合作經驗與信任基礎，並串聯信義房屋、信義居家與信義開發的服務體系，使品牌在開發案啟動前即與地方展開對話。此次參與亦吸引十多位地方民意代表、區公所及里長到場關心，並結合樹林薩克斯風樂團、舞蹈團及國小合唱團等在地團體演出，呈現跨世代共融的社區樣貌。信義開發表示，「OUR-Space 社造體驗館」源自信義集團長期推動「社區一家」的實踐經驗，核心在於開發前期即進入地方生活，透過持續參與建立信任基礎，並延伸至未來社區營造。未來，信義開發將持續以此模式應用於不同區域開發案，透過社區營造行動強化與在地的連結，逐步建構具共識基礎的城市發展模式。