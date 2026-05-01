新北市府宣布，「2026碧潭水舞季-舞力全High」將於今（1）日登場，活動至6月14日，今年全面升級展演特點與視覺效果，以舞力全開、節奏全High的水舞展演，結合水舞、雷射光雕等，每晚18時30分至21時整，共安排6場水舞展演。5月1日晚上19時開幕日還將有水上鋼鐵人飛板秀，6月14日閉幕則安排施放長達300秒煙火。《NOWNEWS今日新聞》整理開幕水上鋼鐵人飛板秀、閉幕煙火秀時間、最佳觀賞點、直播與交通等資訊一次看。
🟡2026「新北碧潭水舞季」四大亮點：
亮點一、今年規模將更盛大，首次採雙菱形水舞舞台
新北市府提到，本次水舞舞台採用雙菱形構造設計，並提升整體展演深度，搭配噴水點位與動態編排，突破以往單一視覺形式，讓整體演出更具變化與張力。演出以中央25公尺大型水幕為核心，向左右軸向延展至55公尺寬度，透過雷射光雕直接投射於水幕之上，呈現立體且層次豐富的視覺畫面。
亮點二、首度導入LED發光地磚
今年更首度導入LED發光地磚，隨著音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco般的動感氛圍；中央另設置6組LED光束燈，以直衝天際的光柱象徵「碧潭之心」。
亮點三、開幕規劃水上鋼鐵人飛板秀、閉幕有300秒煙火秀：
5月1日晚上19時開幕特別規劃水上鋼鐵人飛板秀，首次於碧潭水域結合水舞演出，呈現花式旋轉、後空翻等高難度水上特技。閉幕安排施放長達300秒煙火，現場亦規劃光環境營造，於草皮打造由蝴蝶燈飾、光球圓燈、狗尾草燈與光柱交織而成的夢幻光色坡地。
亮點四、5/23有碧潭大舞台，周邊餐飲推優惠
新北市府表示還有多元活動，像是「碧潭大舞台」將於5月23日及5月24日晚間登場，邀請校園舞蹈社團於陸域舞台進行隨機舞蹈快閃；另也推出「在地走讀導覽」。此外，碧潭周邊餐飲、商圈及旅宿業者亦推出多元優惠，例如餐廳祭出飲品9折起、單筆消費滿1000元贈200元抵用券等。
🟡2026「新北碧潭水舞季」主要資訊：
日期：2026年5月1日～6月14日
時間：每日18:30-21:00
地點：碧潭風景區東岸廣場（新北市新店區）
門票費用：免費
開幕式直播：新北旅客平台，5月1日18:00
🟡2026「新北碧潭水舞季」水舞展演時間與最佳觀賞點：
📍水舞時間：
每晚18時30分至21時，安排6場水舞展演，每半小時1場、每場5分鐘，民眾可彈性安排觀賞時段。5月1日開幕式當晚首場為晚間7時。
📍碧潭水舞推薦觀賞點：
新北市府提到，碧潭東岸廣場可同時欣賞水舞與煙火，是首選觀賞位置；碧潭西岸同樣視野良好。
🟡2026「新北碧潭水舞季」煙火秀、鋼鐵人飛板秀資訊：
📍鋼鐵人飛板秀：
時間：5月1日，19:00
備註：僅有開幕當晚一場
📍煙火秀：
時間：6月14日，時間待公告
備註：300秒煙火秀今年僅有1場，安排在閉幕當晚壓軸演出。
📍光環境：
時間：5月1日～6月14日期間每晚晚18時30分至21時，與水舞展演交相輝映。
🟡2026「新北碧潭水舞季」交通資訊：
📍自行開車
▪️國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-辛亥路-基隆路高架道路-環河路-北新路-新店路。
▪️國道3號-新店交流道下-中興路-北宜路-新店路。
▪️停車場：活動期間，碧潭周遭停車場易全數停滿，建議現場恐難即時找到車位，建議開車民眾可將車輛停放於「捷運新店區公所站」及「捷運七張站」附近停車場，再轉乘捷運前往活動會場。
📍搭捷運：
綠線松山新店線捷運新店站，出站後即可到達碧潭風景區。
📍搭公車：
▪️「捷運新店站」下車，步行約5分鐘（644、849、930、綠5、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
▪️「碧潭站」下車，步行約5分鐘（644、647、849、930、綠3、綠5、綠12、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
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亮點一、今年規模將更盛大，首次採雙菱形水舞舞台
新北市府提到，本次水舞舞台採用雙菱形構造設計，並提升整體展演深度，搭配噴水點位與動態編排，突破以往單一視覺形式，讓整體演出更具變化與張力。演出以中央25公尺大型水幕為核心，向左右軸向延展至55公尺寬度，透過雷射光雕直接投射於水幕之上，呈現立體且層次豐富的視覺畫面。
亮點二、首度導入LED發光地磚
今年更首度導入LED發光地磚，隨著音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco般的動感氛圍；中央另設置6組LED光束燈，以直衝天際的光柱象徵「碧潭之心」。
亮點三、開幕規劃水上鋼鐵人飛板秀、閉幕有300秒煙火秀：
5月1日晚上19時開幕特別規劃水上鋼鐵人飛板秀，首次於碧潭水域結合水舞演出，呈現花式旋轉、後空翻等高難度水上特技。閉幕安排施放長達300秒煙火，現場亦規劃光環境營造，於草皮打造由蝴蝶燈飾、光球圓燈、狗尾草燈與光柱交織而成的夢幻光色坡地。
亮點四、5/23有碧潭大舞台，周邊餐飲推優惠
新北市府表示還有多元活動，像是「碧潭大舞台」將於5月23日及5月24日晚間登場，邀請校園舞蹈社團於陸域舞台進行隨機舞蹈快閃；另也推出「在地走讀導覽」。此外，碧潭周邊餐飲、商圈及旅宿業者亦推出多元優惠，例如餐廳祭出飲品9折起、單筆消費滿1000元贈200元抵用券等。
🟡2026「新北碧潭水舞季」主要資訊：
日期：2026年5月1日～6月14日
時間：每日18:30-21:00
地點：碧潭風景區東岸廣場（新北市新店區）
門票費用：免費
開幕式直播：新北旅客平台，5月1日18:00
🟡2026「新北碧潭水舞季」水舞展演時間與最佳觀賞點：
📍水舞時間：
每晚18時30分至21時，安排6場水舞展演，每半小時1場、每場5分鐘，民眾可彈性安排觀賞時段。5月1日開幕式當晚首場為晚間7時。
📍碧潭水舞推薦觀賞點：
新北市府提到，碧潭東岸廣場可同時欣賞水舞與煙火，是首選觀賞位置；碧潭西岸同樣視野良好。
🟡2026「新北碧潭水舞季」煙火秀、鋼鐵人飛板秀資訊：
📍鋼鐵人飛板秀：
時間：5月1日，19:00
備註：僅有開幕當晚一場
📍煙火秀：
時間：6月14日，時間待公告
備註：300秒煙火秀今年僅有1場，安排在閉幕當晚壓軸演出。
📍光環境：
時間：5月1日～6月14日期間每晚晚18時30分至21時，與水舞展演交相輝映。
📍自行開車
▪️國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-辛亥路-基隆路高架道路-環河路-北新路-新店路。
▪️國道3號-新店交流道下-中興路-北宜路-新店路。
▪️停車場：活動期間，碧潭周遭停車場易全數停滿，建議現場恐難即時找到車位，建議開車民眾可將車輛停放於「捷運新店區公所站」及「捷運七張站」附近停車場，再轉乘捷運前往活動會場。
📍搭捷運：
綠線松山新店線捷運新店站，出站後即可到達碧潭風景區。
📍搭公車：
▪️「捷運新店站」下車，步行約5分鐘（644、849、930、綠5、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
▪️「碧潭站」下車，步行約5分鐘（644、647、849、930、綠3、綠5、綠12、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。