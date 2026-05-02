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▲孫藝真（左）與玄彬（右）去年在青龍獎，雙雙斬獲影帝后，今年有望於百想再度同台。（圖／孫藝真IG@yejinhand）

▲金高銀（右）與朴智賢（左）以《妳和其餘的一切》雙雙入圍視后，直接上演網內互打。（圖／金高銀IG@ggonekim）

▲偶像大舉進攻百想，潤娥（左）、俊昊（中）、珍榮（右）都各自展現精湛演技，力拚視帝后的寶座。（圖／潤娥IG@yoona__lim、俊昊IG@le2jh、珍榮IG@jinyoung_0922jy）

▲朴正民繼去年的青龍獎後，再度以電影《醜得要命》入圍百想影帝。（圖／壹壹喜喜電影）

▲金俊秀以《Beetlejuice》入圍音樂劇部門的演技獎。（圖／金俊秀IG@xiaxiaxia1215）

韓國年度盛事《第62屆百想藝術大賞》將於5月8日在首爾三成洞的COEX D Hall盛大舉行，典禮的正式入圍名單目前已全數公布。《NOWNEWS今日新聞》為您整理典禮五大看點，玄彬與孫藝真夫妻檔有望再度同台、金高銀與朴智賢雙雙以《妳和其餘的一切》入圍視后，上演網內互打、偶像大舉進攻，潤娥拚視后，李俊昊與朴珍榮爭視帝、朴正民青龍獎抱蛋後，再以《醜得要命》入圍影帝、百想首度納入音樂劇部門，JYJ成員金俊秀入圍演技獎。到底最後獎項會花落誰家，讓外界都非常期待。孫藝真與玄彬結婚後一度淡出幕前，直到去年兩人才恢復各自的演藝工作，並分別以《徵人啟弒》、《哈爾濱》雙雙斬獲去年青龍獎影后、影帝寶座，夫妻倆也大方在典禮放閃，成為當晚最大亮點。而今年百想中，孫藝真再以《徵人啟弒》入圍影后、玄彬則以影集《韓國製造》入圍視帝，兩人這次是否會再次攜手現身、雙雙獲獎，讓粉絲都非常期待。本屆視后入圍名單堪稱神仙打架，其中金高銀與朴智賢更是以雙女主劇《妳和其餘的一切》，雙雙入圍視后，直接上演網內互打。金高銀在劇中飾演平凡編劇，從大學生時期一路演到出社會，深厚的情感渲染力，讓觀眾帶入感極強。朴智賢則飾演性格複雜的病重患者，細膩呈現了角色對生命與友誼的執著。兩人完美演出女性友誼中「希望妳好，但又不希望妳過得比我好」的微妙心理，成功突破重圍殺進視后名單，與朴寶英、申惠善、潤娥對決，最後誰能獲獎，也讓大家都非常好奇。這次百想入圍名單中，有多位偶像都殺出重圍，其中少女時代成員潤娥更是以《暴君的廚師》擠進「死亡之組」視后名單。她在劇中展現了可愛又靈動的喜劇魅力，充滿層次的精湛演技讓評審與觀眾刮目相看。而在視帝名單中，2PM成員李俊昊、GOT7成員朴珍榮則分別以《颱風商社》、《未知的首爾》對上柳承龍、池晟、玄彬等實力派演員。有趣的是，兩人還同是JYP娛樂出身的師兄弟，直接上演師兄弟的激烈對決。朴正民在去年的青龍獎中，靠《醜得要命》、《哈爾濱》入圍影帝及最佳男配角，但最終全未獲獎。而今年的百想中，他再度以《醜得要命》入圍，與具教煥、柳海真、李炳憲、洪慶爭奪影帝寶座。而去年堪稱典禮最大遺珠的他，這次是否能成功獲獎，也是典禮一大看點。由於2026年是韓國音樂劇發展的60周年，百想也為了紀念這特別的時刻，首度增設了音樂劇部門，分別有作品獎、創作獎、演技獎3個獎項。而曾為東方神起出身、現為JYJ成員的金俊秀，也在於音樂劇耕耘多年後，成功以《Beetlejuice》入圍演技獎，將與閔慶娥、朴殷泰、Yuria、洪光鎬一同角逐，他能否拿下該獎項的首個殊榮，讓粉絲都非常期待。