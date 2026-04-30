南韓一年一度影視音樂盛典AAA（Asia Artist Awards／亞洲明星盛典）去年（2025）選在高雄世運舉辦，今年第11屆確定再訪高雄世運，今（30）日官方也正式宣布「拆成2天」於12月5日至6日頒獎，部分售票資訊也出爐，「優先購買」將在5月31日（星期日）11:00－13:00開賣，早鳥票販售時間為同一天的16:00－23:59，通通只在tixCraft拓元售票系統販售！這此也跟去年一樣會舉辦相關演唱會ACON 2026，票價分為5280元、3880元、2880元、身心席1940元，只要購買5280元票券就能獲得「AAA優先購買資格」，5月17日（日）上午11:00在7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）。
AAA今年分2天舉辦 12/5、12/6高雄世運頒獎
AAA去年為了歡慶成立10週年，12月6日、7日首度移師台灣高雄世運主場館舉辦，當時卡司規模、現場動員與話題聲量全面炸開，不只吸引海外粉絲飛來朝聖，也讓整體口碑直接衝高。主辦單位在評估場地動線、觀眾反應與氣候條件後，對高雄整體表現相當滿意，如今確定第11屆AAA將再次回到高雄世運舉辦，把台灣直接變成固定據點。
而今年最大變動在於形式調整，活動確定拆成2天於12月5日至6日進行，和過去集中一天的模式不同。由於AAA是橫跨音樂與戲劇的綜合頒獎典禮，粉絲普遍猜測很可能會切成「歌手場」與「演員場」分開頒發，不只方便安排卡司與流程，也能讓兩邊焦點更集中。
此外，這次的頒獎典禮也會舉辦相關演唱會ACON 2026，只要購買5280元票券就能獲得今年12月5日、12月6日AAA高雄世運頒獎典禮門票的「優先購資格」。
📌2026 AAA售票資訊：
活動時間：2026年12月5日（六）、12月6日（日）
活動地點：高雄國家體育場（高雄世運）
活動票價：尚未公布
售票日期：
AAA優先購票／2026年5月31日（日）11:00－13:00
▲優先購資格：購買ACON 2026的5280元票券即可
AAA早鳥購票／2026年5月31日（日）16:00－23:59
售票系統：tixCraft拓元售票系統
📌ACON 2026售票資訊：
活動時間：2026年7月25日（六）17:00
活動地點：林口體育館
活動票價：5280元、3880元、2880元、身心席1940元（全座席）
售票日期：5月17日（日）11:00
售票系統：7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）
售票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39584
▲每位會員限購2張，開賣首日僅限電腦選位，開演前5天開放取票
▲票價5280元為5200元演出票券+80元福利券
▲票價3880元為3840元演出票券+40元福利券
▲票價2880元為2860元演出票券+20元福利券
▲身障票為票價1940元為1900元演出票券+40元福利券
➢ 80元福利券內容：AAA優先購購票資格、彩排、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 40元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 20元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格
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AAA去年為了歡慶成立10週年，12月6日、7日首度移師台灣高雄世運主場館舉辦，當時卡司規模、現場動員與話題聲量全面炸開，不只吸引海外粉絲飛來朝聖，也讓整體口碑直接衝高。主辦單位在評估場地動線、觀眾反應與氣候條件後，對高雄整體表現相當滿意，如今確定第11屆AAA將再次回到高雄世運舉辦，把台灣直接變成固定據點。
而今年最大變動在於形式調整，活動確定拆成2天於12月5日至6日進行，和過去集中一天的模式不同。由於AAA是橫跨音樂與戲劇的綜合頒獎典禮，粉絲普遍猜測很可能會切成「歌手場」與「演員場」分開頒發，不只方便安排卡司與流程，也能讓兩邊焦點更集中。
此外，這次的頒獎典禮也會舉辦相關演唱會ACON 2026，只要購買5280元票券就能獲得今年12月5日、12月6日AAA高雄世運頒獎典禮門票的「優先購資格」。
📌2026 AAA售票資訊：
活動時間：2026年12月5日（六）、12月6日（日）
活動地點：高雄國家體育場（高雄世運）
活動票價：尚未公布
售票日期：
AAA優先購票／2026年5月31日（日）11:00－13:00
▲優先購資格：購買ACON 2026的5280元票券即可
AAA早鳥購票／2026年5月31日（日）16:00－23:59
售票系統：tixCraft拓元售票系統
📌ACON 2026售票資訊：
活動時間：2026年7月25日（六）17:00
活動地點：林口體育館
活動票價：5280元、3880元、2880元、身心席1940元（全座席）
售票日期：5月17日（日）11:00
售票系統：7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）
售票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39584
▲每位會員限購2張，開賣首日僅限電腦選位，開演前5天開放取票
▲票價5280元為5200元演出票券+80元福利券
▲票價3880元為3840元演出票券+40元福利券
▲票價2880元為2860元演出票券+20元福利券
▲身障票為票價1940元為1900元演出票券+40元福利券
➢ 80元福利券內容：AAA優先購購票資格、彩排、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 40元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 20元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格