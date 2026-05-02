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▲藝人創業大不易，王俐人（如圖）之前把一手打造的店轉租給員工打理，結果員工竟然擺爛，讓她覺得心累。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

藝人王俐人近年斜槓酒吧事業，負債1千萬在台北市大安區開店，原本看似風光，私下卻飽受折磨。過去她曾上東風衛視節目《單身行不行》談論創業過程，她表示自己開酒吧和去別人的酒吧喝酒很不一樣，有很多事情要顧，員工也不好請，原想轉租給單親媽員工圖個輕鬆，沒想到對方竟放任客人在門口空等，讓她直呼，真的心好累。王俐人表示，為了這間店她前後投入大筆金額，並因此負債高達1千萬，由於經營過程壓力極大，加上餐飲業招工困難，她曾遇到一名40多歲的單親媽媽請求工作機會。做了2個月後，對方以太忙為由提出轉租建議，王俐人考量自己能有更多時間跑通告，便以大安區極其罕見的每個月6萬元破盤價，將裝潢、音響、設備齊全的店面轉租給對方。本以為退居股東抽成能從此輕鬆，沒想到卻是噩夢的開始。王俐人透過店內的門鈴監控系統發現，本該在晚上9點準時開門的店，常常到了深夜11點仍鐵門緊閉。客人在門外狂按門鈴，訊號卻連到王俐人的手機上，逼得她半夜還得親自回覆官方LINE、打電話向客人致歉，並催促「老闆娘」趕快去開門。除了生意受損，王俐人還被迫擔任人身安全守護者。由於該女員工的兄長擔心其身體狀況，常請求王俐人幫忙看監控確認人是否還在店裡。有次王俐人驚覺，客人在凌晨2點半就已離開，但該名女員工卻獨自待在店內直到清晨5點。這種不穩定的生活習氣讓王俐人非常擔憂，深怕萬一在場地內發生任何意外，身為原始負責人的她必須承擔法律責任。種種壓力疊加下，她決定不再忍受，果斷終止這份心累的租約。