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國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統

國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間

國5南向南港系統-頭城

國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

▲路況預報（圖／公路局提供）

0至12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉

單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費

開放路肩

匝道封閉 115年5月1日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。 15年5月2日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。 115年5月2日及3日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高乘載：115年5月2日及3日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道（結束時間將視交通狀況機動調整）

今（1）為勞動節連假首日，公路局預估國道交通量為平日的1.2倍，建議西部國道南向用路人儘量6時前或是12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。公路局預估壅塞路段如下：公路局表示，南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。相關疏導措施包括：連假前一天（30日）西部國道路網在下午16時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向東湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、高架堤頂至環北、北向內壢至林口；國3南向木柵至中和；國10西向仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另氣象署預報顯示連假期間局部地區仍有降雨機率，請務必於行前檢查雨刷、胎紋及胎壓；雨中行車亦請開啟大燈，保持行車安全距離，保護自己也保護其他用路人。