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中央銀行今（2026）年首季理監事會議，意外鬆綁房市管控措施，全國自然人第2戶房貸成數調升至6成，央行也在今（30）日公布議事錄摘要，確實有理事提出反對，認為放寬管制措施，可能導致原本房價上漲預期心理鬆動。另外，也有理事提醒，近期中東戰事帶動油價上漲，恐引發通膨預期上升，可能使資金轉入房市，央行宜準備因應措施。央行首季理監事會決議政策利率維持不變，但放寬房市管制卻出乎市場意料之外，央行的說法是為回應民眾陳情申辦自然人第2戶貸款是供家人或自己購屋自住的需求，適度調整全國自然人第2戶購屋貸款的成數上限，由5成調升為6成，央行總裁楊金龍在會後記者會上也坦言，有一位理事反對，也有理事覺得現在不適合鬆綁，亦有人認為在放寬第2戶房貸成數的同時，也應該用其他措施例如第1限制房貸成數等來平衡這次的微調，但最後還是同意微幅調整。央行也在今日公布首季理監事會議事錄摘要，確實有一位理事認為當民眾預期房價上漲時，購屋需求隨之增加，進而推升房價，必須壓抑房價上漲預期心理，對於在當前房價上漲預期心理稍有抑制之際，對放寬信用管制措施持保留態度，而無法同意，並表示應將此時放寬管制措施，對預期心理可能造成的影響，納入考量。也有理事指出，近期國內研究顯示，央行信用管制對自然人第2戶購屋貸款的效果不明顯，而對名下有房的自然人第1戶購屋貸款的效果最為明顯。故雖贊成放寬自然人第2戶購屋貸款成數上限，但希望提供配套措施。為避免市場認為本行信用管制措施立場鬆動，並消除房市預期心理，建議強化名下有房的自然人第1戶購屋貸款規範。另有理事也認同，央行調升第2戶貸款成數時，應有相關配套措施；另央行宜持續關注民眾第2戶購屋貸款自住需求，並均衡處理房市管制措施。還有理事表示，這次放寬第2戶購屋貸款成數上限，為兼顧民眾陳情購屋自住需求，惟為避免市場認為本行信用管制措施立場鬆動，未來銀行仍須按月向央行報送不動產貸款相關資料，央行並加強辦理專案金檢，以檢視各銀行遵循本行規定及內部控管不動產貸款總量情形。也有多位理事會中關切換屋協處措施的出售原有房屋期限。有位理事指出，目前換屋須面臨18個月內售出舊屋的期限壓力，除了放寬第2戶購屋貸款成數上限，建議考量調整換屋者的售屋期限。也有理事提醒，期限若拉長，可能弱化管制效果，應審慎權衡。央行理事會中也關注新成屋待售問題，其中有位理事提到，待售新成屋應由市場價格機制化解房市超額供給，而不是以調整信用管制措施來紓解新成屋供給壓力；也有理事表示，隨著新成屋逐漸釋出，有必要適當放寬第2戶購屋貸款成數限制，讓房地產市場朝比較健康的方向發展。而且在高房價下，這次僅放寬第2戶購屋貸款成數上限，其他管制措施沒有鬆綁，應可避免不當炒作等過熱情形。