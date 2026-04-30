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高雄市議員張博洋今(30)日針對高雄捷運路網不斷向外圍延伸所衍生的通勤時間過長問題提出質詢。張博洋指出，捷運紅線未來營運總長度將達53公里，若以平均行駛速率約每小時35公里計算，搭乘單程總時長將高達約90分鐘。他呼籲市府相關單位應盡速研議設立捷運快速直達車，以因應廣域通勤的需求。捷運局局長吳嘉昌答詢時表示，捷運紅線當初規劃時沒有設計避車軌，直達車以目前狀況比較困難。紫線的部分目前還在可行性評估的階段，快速直達車會納入考慮，研議有無空間增加避車軌。張博洋進一步說，高雄捷運紅線目前營運長度為29.76公里，向北延伸至岡山路竹約11.63公里、向南延伸至小港林園約11.59公里後，未來營運總長度將達53公里，若以平均行駛速率約每小時35公里計算，搭乘單程總時長將高達約90分鐘。張博洋指出，隨著高雄積極發展半導體產業S廊帶，未來從林園到路竹都將成為完整的產業聚落。然而，現有的軌道系統在設計時並未考量到中長途通勤所需的高速化或直達車營運，導致許多路線末端的聚落距離市區通車時間往往高達30分鐘甚至一小時以上，這種路網無限延伸的做法，嚴重忽視通勤的效率，遠超出了傳統地鐵系統能有效發揮效益的10-20公里的通勤範圍。張博洋舉例，未來商務旅客若從高雄機場搭乘捷運至白埔產業園區的台積電廠區，乘車時間大約需50分鐘，若前往南科高雄園區搭乘時間更高達約70分鐘，長達50多公里的捷運勢必會造成搭乘時間過久的問題。張博洋建議捷運局可借鑑國外案例，例如日本橫濱市營地下鐵藍線在1970年代建設初期完全沒有考量開行快速列車的需求，但在面臨車站設計與軌道空間等硬體限制下，仍於透過調度系統的改善成功導入快速列車，並成功達到擁擠度下降、搭乘率上升的效益。針對未來的營運規劃，張博洋向捷運局提出具體政策建議，指出目前捷運局針對紅線延伸段僅規劃了「全程車」與服務市區路段的「區間車」交替運行模式。為進一步提升效率，建議缺乏避讓線的紅線，可借鑑橫濱藍線的思路來改善號誌系統與時刻表編排，或評估在現有車站中具備三軌或以上路段增設待避線。同時，針對目前仍在可行性研究審議階段、全長達25.35公里的捷運紫線等未來規劃路線，更應該在初期規劃設計時就直接將快速直達列車納入考量。張博洋強調，透過增加連結郊區與市區主要轉運車站的快速直達列車班次，不僅能大幅縮短通勤時間並極大化既有路網的運輸效益，更能有效縮短市區與郊區的差距，帶動新開發區的繁榮發展。