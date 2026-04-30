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國民黨副主席季麟連為了軍購案，揚言建請開除立法院長韓國瑜，引發黨內質疑聲浪，不少支持者湧入藍營民代的臉書留言，就有一名網友到國民黨桃園市議員詹江村的版面上留言「再不罷免鄭麗文，國民黨沒前途。」詹江村第一時間回應，隔空叫陣「青鳥們別想見縫插針」，也對黨內同志喊話，「沒必要開除韓國瑜，更沒必要罷免鄭麗文」，若沒有節制的軍購，甚至比誰更「舔美」，那國民黨還能重返執政嗎？針對黨內出現「罷免鄭麗文」、「開除韓國瑜」的聲浪，詹江村直言這些動作根本沒必要，也對黨內同志喊話，如果不認同鄭麗文路線，難道國民黨要改走「沈伯洋路線」？若大家一起跟風支持美豬、美牛、美國馬鈴薯甚至是美國花生進口，再跟著抵制陸客、盲目支持美國軍購，「大家一起比誰更舔美，國民黨就能重返執政嗎？」對於黨內的動盪，詹江村不以為然，他強調如果要走民進黨路線、走台獨路線，那國民黨還有存在必要嗎？詹江村最後強調自己是堅定的「中華民國擁護者」，藍營的家務事不需要外人操心。隨着國民黨內部路線爭議浮上檯面，如何平衡派系聲音並整合出統一的對外口徑，將成為鄭麗文的一大考驗。