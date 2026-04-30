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主張台獨也將面臨牢獄之災？國民黨不分區立委葛如鈞在立法院主張任何消滅中華民國主權的言論，包含「主張台獨」在內都應納入國安法的規範，資深媒體人周玉蔻今（30）日在臉書發文怒批這根本是「中共指揮操作的劇本」，示警紅藍白勢力正聯手布局，目標鎖定在2028年大選後，要對總統賴清德及指標性「台獨分子」展開政壇大清算。周玉蔻指出，葛如鈞這番言論「並不意外」，一切都在預料之中，她回憶，早在前年藍白兩黨強行通過各項爭議法案，引發全國輿論沸騰之際，民進黨立委沈伯洋就曾精準預言，藍白的下一步動作就是朝這類方向「硬搞」。如今預言成真，周玉蔻感嘆「果然如此！」，認為這套劇本背後的政治目的，就是預先鋪設法律陷阱，為未來對付賴清德政府預留伏筆。「民進黨如果輸掉2028年的總統大選，後果將不堪設想！」周玉蔻預言，直指若綠營在未來的選舉失去中央執政權，且立法院依然維持少數席次的局面，紅藍白將會毫無顧忌地聯手，利用修法後的國安法作為政治工具，屆時，被中共鎖定的指標性「台獨分子」，極可能通通被冠上違法罪名並打入大牢。貼文一出網友在留言區熱議，支持者紛紛擔憂民主倒退，也砲轟葛如鈞「敢去中國喊ㄧ聲中華民國嗎？」