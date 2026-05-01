中央氣象署指出，今天開始的勞動節連假（5月1日至5月3日），全台各地多雲到晴、氣溫回升，但周日晚間起另一波鋒面接近，加上東北季風增強，天氣再度轉趨不穩，下周一、下周二（5月4日至5月5日）恐出現劇烈天氣。
今天天氣：鋒面終於遠離 全台多雲到晴
5月1日今天的天氣，氣象署指出，水氣減少，清晨前各地仍有零星降雨，白天開始各地大多為多雲到晴，花東、恆春半島、午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。
清晨天氣仍涼，中部以北及東北部低溫19、20度，其他地區約21、22度，外出請多添加衣物，白天開始東北季風減弱，氣溫回升，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約23到25度，新竹以南及臺東可以來到26至31度，白天普遍都回到舒適溫暖的天氣型態。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、澎湖
橘色提醒：馬祖、金門
環境部提及，5月1日勞動節東北季風逐漸減弱，環境風場為東北風至偏東風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：白天飆破30度 午後山區有雷雨
5月2日明天的天氣，氣象署指出，東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；白天高溫在西半部30至33度，東半部26至30度，低溫在臺灣各地20至24度。
一周天氣：下波鋒面周日接近 全台都有雨
氣象署提及，周日晚上會有新一波鋒面接近台灣，下周一、下周二台灣西半部降雨明顯，可能伴隨「雷擊、強陣風、短時強降雨」等劇烈天氣，預計要到下周三（5月6日）鋒面遠離、東北季風減弱後，降雨才會逐漸趨緩，天氣恢復穩定。
溫度變化方面，張承傳提及，勞動節連假3天各地氣溫顯著回升，北部及宜蘭白天高溫可上升約8至9度，白天高溫突破30度。但下周一、下周二東北季風隨著鋒面南下，氣溫再度下滑，其中北部及宜蘭降溫幅度可達6至7度，提醒民眾留意氣溫劇烈變化。
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5月1日今天的天氣，氣象署指出，水氣減少，清晨前各地仍有零星降雨，白天開始各地大多為多雲到晴，花東、恆春半島、午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。
清晨天氣仍涼，中部以北及東北部低溫19、20度，其他地區約21、22度，外出請多添加衣物，白天開始東北季風減弱，氣溫回升，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約23到25度，新竹以南及臺東可以來到26至31度，白天普遍都回到舒適溫暖的天氣型態。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、澎湖
橘色提醒：馬祖、金門
環境部提及，5月1日勞動節東北季風逐漸減弱，環境風場為東北風至偏東風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。
5月2日明天的天氣，氣象署指出，東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；白天高溫在西半部30至33度，東半部26至30度，低溫在臺灣各地20至24度。
一周天氣：下波鋒面周日接近 全台都有雨
氣象署提及，周日晚上會有新一波鋒面接近台灣，下周一、下周二台灣西半部降雨明顯，可能伴隨「雷擊、強陣風、短時強降雨」等劇烈天氣，預計要到下周三（5月6日）鋒面遠離、東北季風減弱後，降雨才會逐漸趨緩，天氣恢復穩定。
溫度變化方面，張承傳提及，勞動節連假3天各地氣溫顯著回升，北部及宜蘭白天高溫可上升約8至9度，白天高溫突破30度。但下周一、下周二東北季風隨著鋒面南下，氣溫再度下滑，其中北部及宜蘭降溫幅度可達6至7度，提醒民眾留意氣溫劇烈變化。