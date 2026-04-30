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▲小馬的哥哥近期在社群平台多次發文，言詞激烈地批評小馬「過河拆橋」，指控其在事業有成後便對家人不聞不問，甚至涉及財務上的誠信問題。（圖／小馬 倪子鈞臉書）

▲小馬在聲明中表示，哥哥因長期患有精神官能症狀，導致情緒與認知不穩定，其言論多為妄想與偏見，並非事實。（圖／小馬 倪子鈞臉書）

藝人「小馬」倪子鈞近日再度捲入家族紛爭，其親哥哥透過社群媒體公開指控他「背信忘義」且「私下養小鬼」，引發外界高度關注。面對親兄接二連三的負面點名，小馬於今（30）日晚間透過法律事務所發出嚴正聲明，全盤否認哥哥的控訴，並強調對方長期透過網路散布不實言論，已嚴重侵害其名譽及人身安全，目前他已正式向法院聲請保護令，要求哥哥停止騷擾。小馬的哥哥近期在社群平台多次發文，言詞激烈地批評小馬「過河拆橋」，指控其在事業有成後便對家人不聞不問，甚至涉及財務上的誠信問題。更令外界震驚的是，哥哥甚至加碼爆料，聲稱身為基督徒的小馬行為不檢，「背地裡在家中養小鬼」，企圖以此攻擊小馬的公眾形象與宗教信仰，這些針對性的言論對小馬的演藝形象造成不小衝擊。針對上述指控，小馬在聲明中表示，哥哥因長期患有精神官能症狀，導致情緒與認知不穩定，其言論多為妄想與偏見，並非事實。小馬透露，過去多年來他始終盡力維持家庭和諧，並提供生活上的支援，然而哥哥卻長期以此為由索求財務，若無法達成目的便轉而在網路上散播誹謗言論。小馬強調，關於「養小鬼」等指控純屬無稽之談，其信仰虔誠，絕無可能涉及此類行為。聲明的最後，小馬強硬指出，家醜本不願外揚，但對方變本加厲的行為已威脅到他與妻兒的正常生活，為了捍衛個人名譽並終止長期的精神暴力，他已蒐集相關證據委託律師處理，除向法院聲請保護令外，也呼籲外界與媒體勿再轉載不實言論。小馬沉痛表示，希望哥哥能接受專業醫療協助，回歸正常生活，不希望家族私事繼續浪費社會資源。