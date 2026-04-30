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美股30日早盤主要指數漲跌不一，美國商務部公布最新消費者支出物價指數（PCE），按月比上升0.7％、按年比上升3.5％，剔除食品與能源價格的核心PCE則是月增0.3％、年增3.2％，雖然數據顯示通膨壓力持續增溫，但整體來說大致符合市場預期。華爾街更多將注意力轉到企業最新財報表現上，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲401.51點或0.82％；標普500指數下跌0.21點或0.00％；那斯達克指數下跌77.833點或0.32％；費城半導體指數上漲44.21點或0.43％。根據《CNBC》報導，拜科技股表現強勁之賜，標普500指數4月可望整月累積上漲9％，創下自2020年11月以來最佳單月表現。那斯達克指數則是預計共上漲14％，也將創下自2020年4月以來最佳單月表現，道瓊工業指數較為遜色，但在4月預計也會累計上漲6％，美股在美伊戰爭中迎來強勁反彈。雖然有消息披露川普準備長期封鎖荷姆茲海峽，但國際油價30日呈現下跌，布蘭特原油下跌約3％、報每桶114.35美元；西德州原油也下跌超過1％、報每桶105.52美元。最新PCE數字顯示通膨增溫，Carson Group的全球總體經濟策略師瓦爾蓋塞（Sonu Varghese）認為，美國聯準會降息之路正出現越來越多的阻礙，「我們預計今年剩餘時間聯準會將持續維持利率不變，幾位聯邦公開市場委員會成員對通膨上升顯然感到不安，並希望發出信號，表明下一步行動可能不是降息。隨著鮑爾繼續擔任聯準會理事，支持降息的人將成為少數，新任聯準會瓦許將很難說服多數委員會成員同意降息」。焦點個股方面，台積電ADR股價盤中下跌0.40％，輝達股價下跌2.77％。由於財報表現不佳，Meta股價盤中大跌8％，微軟也跌了2％。與之形成對比的則是亞馬遜，由於財報表現亮眼，盤中股價上漲約2％。