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2026新北市長選戰煙硝味漸濃，國民黨參選人李四川今（30）日出席新北市黨部活動時，與黨主席鄭麗文上演了一場「同場不同框」的戲碼。李四川不僅提早半小時「低調進場」，更在致詞結束後火速離開，與隨後抵達的鄭麗文擦身而過，兩人全程完美錯開，連照面的機會都沒有。媒體追問是否刻意避開鄭麗文，李四川僅回應「後面還有行程」便快步上車離開。隨後抵達的鄭麗文主席雖然面對空位，台上致詞仍大力稱讚李四川是新北的強棒，呼籲基層支持「川伯」一棒接一棒。儘管黨中央展現力挺姿態，但兩人從頭到尾無互動，也讓外界對藍營內部的整合產生聯想。雖然李四川被封為藍白兩黨共主，但台北市國民黨議員游淑慧與民眾黨陳智菡正為市政議題互槓，戰火是否波及新北備受關注。對此，李四川僅以「謝謝」兩字閃避回應。雖然李四川在基層擁有高人氣，但跟黨內大咖的微妙互動，以及藍白之間的競合關係，都為這場百里侯之爭埋下變數。