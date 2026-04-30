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美伊談判陷入僵局，雖然暫時停火但荷姆茲海峽依舊封閉，目前當地仍有約2000艘船舶、2萬名船員只能坐困愁城，一位中國船長接受訪問時透露，滯留超過60天後，現在船上的蔬菜水果都爛掉了，且周圍船隻還發生船員去世只能先將遺體放在冷凍櫃中的狀況，整體面臨的生存條件相當惡劣。根據《瀟湘晨報》報導，訪問一位被困在荷姆茲海峽的中國船長劉歐陽，劉歐陽說自己船上共有21位中國船員，由於美伊戰爭導致海峽封鎖，他們被迫在此滯留了60天，如今船上幾乎沒新鮮伙食了，蔬菜水果都腐爛殆盡，連淡水都要節約著用。劉歐陽透露雖然可以在當地補給，但是中東現在物價飛漲，買菜買肉都非常昂貴。劉歐陽強調，更嚴重的是人身安全問題，雖然已經聽聞好多次海峽要開了，但現在就像「狼來了」已經不知道哪次的消息會是真的，炮彈和水雷不長眼，船隻遇襲事件都是真實發生的，沒人敢拿生命開玩笑。劉歐陽更表示，周圍的船隻有發生船員去世後只能先將遺體放在冷凍櫃中的狀況，把原本存在櫃中的食物換到另一個冷凍櫃中儲存，來挪出空間擺屍體，情況真的相當令人擔憂。不過，劉歐陽也補充指出船東對他們很好，已經把薪水提高到原本的一倍，也特別發放伙食費補貼，希望盡量照顧船員生活。只是滯留海上的精神壓力巨大，船員在船上的消遣也就是釣魚聊天，希望難關趕快過去。