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面板廠彩晶今（30）日董事會正式拍板決議，以總金額43.2億元，將位於南科的廠房與附屬設施出售給半導體封測大廠矽品精密。這項重大資產處分案預估將為彩晶帶來高達約21.6億元的處分利益，對於近期處於虧損狀態的營運而言，無疑是一劑豐沛的業外大補丸。彩晶說明，此次標的南科廠房原先的空間配置為一樓與三樓對外層租，二樓則作為公司內部倉庫使用。基於整體資產活化、提升使用效率以及強化財務結構等多重考量，經營團隊決定將其處分。為了確保交易條件的公允性與合理性，公司事前已委請兩家專業估價機構出具報告，並參酌市場最新資訊來訂定最終43.2億元的交易價格。未來這筆龐大的資金入袋後，將全數用於充實營運資金，全力支應後續的發展需求。除了處分重大資產，彩晶也揭曉了第一季財報成績單，單季營收達30.15億元，雖然較上季成長 8.7%，但稅後仍虧損1.82億元，每股稅後淨損（EPS）為0.06元，呈現連續兩個季度虧損的態勢。