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▲小哈利（左）因PO出吸好友碳酸（右）嘴裡飲料的影片，而遭網友怒轟不衛生。（圖／微博@君君的旅行日記）

▲伊能靜發文護兒子小哈利，強調影片是經自己同意上傳。（圖／微博@伊能靜）

藝人伊能靜與前夫哈林庾澄慶育有一子庾恩利（小哈利），而昨（29）日，恩利於社群分享一段與女性友人兼網紅碳酸，模仿國外年輕人，用吸管喝別人嘴裡飲料的片段。不料這竟意外遭網友怒轟沒衛生、沒邊界感。對此，伊能靜也在今日急發文護兒，表示影片是恩利在經自己同意下上傳，直言：「我是很糟糕的母親。」並希望網友攻擊自己，不要攻擊兒子。恩利在昨日發布一段喝碳酸嘴裡飲料的影片後，隨即引發兩派爭論，導致恩利只好刪除影片。而伊能靜也在今日出面護兒，表示該影片是她同意後發布，「在視頻發布前孩子讓團隊問我，我覺得年輕人惡搞一下，很可愛。老登（思想老舊之人）的視界永遠帶著鄙夷，所以小登才不愛。」伊能靜表示，恩利國外留學回來，決定在中國發展，無論是人情還是包容都非常感恩，「這兩年恩利謹言慎行，難道00後的年輕人有深厚的感情搞笑一下就要被刻薄的眼光對待嗎？」她不滿直言年輕人玩個小遊戲，就被老年人指手畫腳，「這就是小登的時代不愛和老年人溝通的原因。」並二度強調是自己同意上傳影片，「所以我是很糟糕的母親，沒有保護好兒子，如果有問題是我的問題，麻煩你們攻擊我。」除此之外，伊能靜也指責用「女網紅」稱呼碳酸的人，透露對方從恩利回國後，就一直陪伴他度過剛入社會的迷惘和膠著的日子，「對我們來說，碳酸是家人更是恩利在上海的力量之一。」並對碳酸因該事件受到批評道歉，「謝謝妳給恩利的友情和陪伴。」伊能靜的護兒言論，雖然引發許多認同，認為她敢做敢當，也感嘆她與兒子的好感情。不過部分網友依然不買帳，「這個不是發不發的問題吧，就是私下里這麼做也挺那個的，也不衛生啊」、「就是不衛生，公眾人物請做好文明帶頭表率作用」、「自己拍了看沒問題啊，你放到平台上就是要接受大眾審判啊。」還有人點出她說恩利回國發展的言論，嘲諷表示難道要感恩戴德，絲毫不給面子。