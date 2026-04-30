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▲美式躲避球戰況激烈，白對學文（右一）拚戰到底的表現贏得滿場掌聲。（圖／踢帕娛樂提供）

▲FEniX夏浦洋在射箭項目射出10/10/9 的成績，穩定度驚人。（圖／踢帕娛樂提供）

▲曾打過HBL的伍承慶在賽場上駕輕就熟，罰球、進攻樣樣到位。（圖／踢帕娛樂提供）

踢帕娛樂主辦的「Idol Sport Festival偶像運動會」日前在輔大中美堂火熱登場，由於賽事節奏緊湊，入場時間自清晨開始，不少粉絲笑稱「陪男偶像早八上體育課」，即便如此，仍有大量觀眾提早到場應援，現場熱情一路延續至整日賽程。比賽不僅競技強度十足，回憶殺與關鍵絕殺接連上演，尤其開場《原子少年》第一季主題曲〈原來的少年〉前奏響起，勾起大批粉絲當年對節目的記憶，不少人眼眶含淚。開場即祭出經典舞台，偶像們依序帶來〈最遙遠的男孩〉、〈未來就是現在〉等代表曲目，當〈原來的少年〉前奏響起，全場情緒瞬間被拉回節目播出當年，氣氛在開幕即衝上高點，偶運會結束後，社群上更是紛紛有粉絲貼上自己的錄影直拍，蓋樓分享重溫主題曲時的感動，在網路上再度掀起一波討論熱度，「偶運會」一詞更是登上Threads趨勢熱門字詞，可見台灣新生代偶像魅力不減。為迎戰本次賽事，選手們賽前積極集訓、培養默契。美式躲避球戰況激烈，多場進入「一球定勝負」的驟死局，甚至延伸至第三局仍難分高下，節奏緊湊到讓觀眾全程屏息。關鍵時刻，白隊僅剩VERA學文獨自應戰藍隊棋富與ELL&s閃閃，在高壓攻防中持續閃避，將比賽張力拉至最高點，最終藍隊把握機會拿下勝利，而學文拚戰到底的表現也贏得滿場掌聲。射箭項目同樣展現高水準表現，FEniX夏浦洋射出10/10/9 的成績，穩定度驚人；ELL&s Cherry則以9/10/9緊追在後，雙方在現場壓力與觀眾干擾下仍維持精準表現，心理素質與實力兼具。壓軸的籃球賽更將氣氛推向最高潮，黑藍聯盟靠著Saturnday潘永安與Ozone 黃文廷的默契連線持續得分，開賽就取得領先；紅白聯盟則在ARKis伍承慶與FEniX 陳峻廷的帶領下穩步追分，曾打過HBL的伍承慶在賽場上駕輕就熟，罰球、進攻樣樣到位。就在第四節哨音響起的瞬間，F.F.O小新上演驚天動地的「零秒出手」絕殺得分，帶領黑藍聯盟奪下勝利，全場瞬間沸騰。雖然紅白聯盟惜敗，但賽後全體球員在球場鞠躬致意，展現極高的運動家精神，讓比賽畫下完美句點。整體賽事內容也引發觀眾熱烈討論，賽後許多粉絲意猶未盡於社群分享比賽心得，認為本次比賽在技術與節奏呈現上已超出一般偶像活動水準。無論是籃球場上的戰術配合與節奏掌控，或是羽球雙打中的站位與輪轉，皆可看出選手事前投入訓練的成果；躲避球驟死賽與籃球壓秒絕殺等關鍵橋段，更讓整體賽事具備高度競技張力與觀賞性。想一睹這些精采瞬間，請鎖定八大電視台播出。頒獎儀式尾聲，主辦單位特別邀請錢薇娟擔任頒獎人，親自為偶像選手頒獎並送上鼓勵，現場氣氛再度被推向高潮。主辦單位同步公布T CONCERT《IDOL MEET FEST 偶像相遇祭》活動資訊，將於8月1日至8月2日在台北流行音樂中心表演廳與戶外廣場登場。活動預計集結跨團合作舞台與多元演出內容，延續本次偶運會所帶來的熱度與能量。更多卡司與活動細節，請持續關注官方社群 tcon_tw。