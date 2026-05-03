周六（5月9日、農曆3月23日）就是「天上聖母」媽祖生日！每年這個時候不少信眾都會到媽祖廟祭拜，為媽祖賀壽，並且祈求一切順利、家人們健康平安，民俗專家楊登嵙就分享拜媽祖必備的10件供品、祝壽禱詞、拜拜時間，以及禁忌，讓你好運加持，也能讓媽祖感受你的誠意。
拜媽祖原因
相傳媽祖是北宋建隆元年（西元960年）農曆3月23日出生，因為出生時沒有啼哭，因此被取名「默」，而後世流傳的「林默娘」中的娘字，其實是古代對女子的通稱。而媽祖據說能預測天氣、拯救遭遇海難的民眾，因此被奉為海洋的守護神，不少漁民在出海前，都會祈求媽祖娘娘保佑。
拜媽祖時間
民俗專家楊登嵙指出，拜媽祖最佳的時間是在早上7點到下午4點之間，這段時間陽氣最旺盛，祈求身體健康、驅散壞運的效果最強。
拜媽祖供品
1、素牲：一般人常用的「三牲」是由魚、雞、豬3種肉品組成，素三牲就是不使用肉類，改用豆類、麵粉、洋菜粉等製成三牲形狀。
2、單數水果：準備3到5顆水果，像是象徵「平安」的蘋果、「旺來」的鳳梨。
3、發糕
4、紅龜粿
5、鮮花：以雙數成對為主，可準備洋桔梗等花卉，但千萬不能用假花。
6、清茶3杯
7、麵線
8、化妝品與保養品：「媽祖其實也愛漂亮」，可以在貢桌上擺些粉底和指甲油等。
9、紅湯圓3碗
10、各式菜碗
除了供品之外，也要準備四色金金紙。
拜媽祖祝壽禱詞
大慈大悲媽祖菩薩在上，弟子（信女）OOO，住在（地址），今天準備供品和金紙供奉媽祖，祈求媽祖保佑全家身體平安健康、事業順利。
拜媽祖禁忌
楊登嵙提醒，不能把晾曬的內衣、內褲和襪子等衣物，放在家門前，甚至神明桌上，以免對媽祖、神明不敬；另外參拜媽祖時則不得「披頭散髮」以及「戴墨鏡」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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相傳媽祖是北宋建隆元年（西元960年）農曆3月23日出生，因為出生時沒有啼哭，因此被取名「默」，而後世流傳的「林默娘」中的娘字，其實是古代對女子的通稱。而媽祖據說能預測天氣、拯救遭遇海難的民眾，因此被奉為海洋的守護神，不少漁民在出海前，都會祈求媽祖娘娘保佑。
民俗專家楊登嵙指出，拜媽祖最佳的時間是在早上7點到下午4點之間，這段時間陽氣最旺盛，祈求身體健康、驅散壞運的效果最強。
拜媽祖供品
1、素牲：一般人常用的「三牲」是由魚、雞、豬3種肉品組成，素三牲就是不使用肉類，改用豆類、麵粉、洋菜粉等製成三牲形狀。
2、單數水果：準備3到5顆水果，像是象徵「平安」的蘋果、「旺來」的鳳梨。
3、發糕
4、紅龜粿
5、鮮花：以雙數成對為主，可準備洋桔梗等花卉，但千萬不能用假花。
6、清茶3杯
7、麵線
8、化妝品與保養品：「媽祖其實也愛漂亮」，可以在貢桌上擺些粉底和指甲油等。
9、紅湯圓3碗
10、各式菜碗
除了供品之外，也要準備四色金金紙。
大慈大悲媽祖菩薩在上，弟子（信女）OOO，住在（地址），今天準備供品和金紙供奉媽祖，祈求媽祖保佑全家身體平安健康、事業順利。
拜媽祖禁忌
楊登嵙提醒，不能把晾曬的內衣、內褲和襪子等衣物，放在家門前，甚至神明桌上，以免對媽祖、神明不敬；另外參拜媽祖時則不得「披頭散髮」以及「戴墨鏡」。
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