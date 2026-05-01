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▲在台灣最常見的十大翻譯組合。（圖／官方提供）

台灣人最愛翻譯這幾國語言

▲本週最常被翻譯的單字包含「謝謝、你好、你好嗎、請、我愛你」等單字。（圖／翻攝官網）

每月翻譯量破兆

熱門翻譯單字「Thank you」

今年適逢Google在台灣20週年，同時也是「Google 翻譯」邁入20歲，為了慶祝這個時刻，Google回顧過去20年來從統計式機器學習到神經網路的AI優先歷程，更重磅推出由Gemini模型驅動的全新翻譯功能，讓未來的跨國溝通變得更加聰明、無障礙。最新的Gemini模型讓Google翻譯App實現了「即時語音到語音（speech-to-speech）」的翻譯功能，完全不需要配戴耳機。使用者只需對著手機說話，就能進行即時對譯，甚至連移動中也能順暢使用。在官方展示的影片中，使用者直接以語音詢問同事旅遊建議，都能即時無縫對譯。更令人驚豔的是，連難懂的在地俚語如、「魯蛇」、「傻眼」、「笑死」，Gemini都能精準翻譯此外，該功能甚至還支援「輕聲細語（whisper）」模式，方便在安靜場合使用。自2007年正式支援繁體中文以來，台灣使用者的翻譯習慣也反映了在地特色。數據顯示，台灣的翻譯語言組合除了英語之外，也高度凸顯了與越南、印尼、泰國等東南亞國家在生活與工作上的深度連結，而日文翻譯的高使用率更印證了台灣人對日本文化的熱愛。針對愛出國自由行的台灣人，透過Google智慧鏡頭直接對準日文菜單或韓文路牌進行畫面疊加翻譯，已是出國標配。若遇到沒有網路的深山，預先下載離線語言包更是救命神物，目前全球最熱門的下載語言前十名包含：英語、阿拉伯語、西班牙語、法語、日語、德語、印地語、中文、俄語和義大利語。此外，許多人也愛用Android手機的「畫圈搜尋」來破解韓國美妝步驟或K-Pop歌詞，更有約三分之一的使用者將翻譯App當作語言學習工具，透過AI驅動的個人化對話練習練口說。目前Google翻譯已支援近250種語言，涵蓋全球95%的人口，每月有超過10億名使用者透過Google進行翻譯，處理的文字總量高達1兆個單字，這個驚人的文字量，足以讓一個人連續24小時大聲朗讀1萬2千年。現在不僅能翻文字，AI還能把文字翻譯成「表情符號」，讓表情符號成為新世代的全球通用語言。儘管科技日新月異，人類傳達情感的需求卻從未改變。過去20年來，Google翻譯上最常被查詢的詞彙始終是「Thank you（謝謝）」。而近期的熱門翻譯也圍繞著「How are you？（你好嗎？）」、「I love you（我愛你）」、「Hello（你好）」以及「Please（請）」。