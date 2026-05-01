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▲一中商圈並不單純只是夜市，因為周邊有許多學校，從早上開始商圈就很熱鬧。（圖／台中市政府觀光旅遊局）

2026 台灣最強夜市排行來了！士林夜市僅排第六

2026台灣夜市觀光人次排行（統計期間：1至2月）

▲據觀光署公布的 2026 年 1 至 2 月景點觀光人潮統計數據，台灣最強夜市前11名榜單。（圖／Gemini生成）

▲國際知名度最高的士林觀光夜市僅排在第六名。（示意圖／取自交通部觀光局）

▲一中街到了假日、晚上則多為外地觀光客，人潮總會將街道擠滿。（圖／台中市政府觀光旅遊局）

台灣最強夜市是誰，終於有具現化的數據了！根據觀光署公布的 2026 年景點觀光人潮統計數據，在全台各縣市有獨立統計的夜市商圈中，遊客最多的景點由台中拿下冠軍，短短兩個月就吸引超過 367 萬人次到訪！至於台北超人氣的饒河街夜市排名第二，國際知名度最高的士林夜市則僅排在第六名，完整排行與遊客人次也隨之出爐。據觀光署公布的 2026 年 1 至 2 月景點觀光人潮統計數據，台灣最強夜市寶座由「一中商圈」奪下，2 個月內狂吸 367 萬 6900 人次到訪；第二名則是台北的「饒河街觀光夜市」，2 個月共有 224 萬遊客前往。綜觀上述榜單，可以看到國際知名度最高的士林觀光夜市僅排在第六名，這顯示出夜市的主要客流還是以台灣本地人為大宗。此外，本次排行僅列入有「獨立統計」的夜市景點，因此如台北的南機場夜市、寧夏夜市等知名熱點並未列入榜單中。而台中市則是最積極將市內各大夜市景點列入統計的縣市，因此也在榜單上取得不錯的成績。事實上，位於台中市北區的一中商圈，最早發跡於 1980 年代。當時水利大樓與來來百貨相繼落成啟用，加上補習班群聚於此，逐漸成為台灣中部高中生最大的聚集地。它之所以能奪下冠軍，主要歸功於以下三大優勢：一中商圈並不單純只是夜市，因為周圍有臺中科技大學、臺中一中、台灣體育運動大學等校，學生人口眾多，從早上開始就充滿人氣。白天是學生上課的學區，晚上則轉變為熱鬧夜市，累積的人潮統計不僅限於晚上，這是比起其他夜市更具優勢的一點。平日商圈的營業時間與高中下課時間同步，約下午 5 點多人潮開始聚集，大部分為趕著補習或放學回家的學生。為了迎合學生的消費力，「便宜、份量多」便成了一中飲食的最大特色。到了假日，早晚則多為外地觀光客，與平日穿著制服的高中生們形成不同的風情。商圈內同類型的商店高度聚集。例如短短的育才街就聚集了十數家知名眼鏡連鎖店；體育用品店則沿著太平路連成一線，在激烈競爭下價格比外地便宜不少，增加了民眾「貨比三家」的購物樂趣。此外，沿著三民路更是髮廊及美髮沙龍林立，並與台中市傳統的三民路婚紗街完美相接。