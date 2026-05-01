台灣最強夜市是誰，終於有具現化的數據了！根據觀光署公布的 2026 年景點觀光人潮統計數據，在全台各縣市有獨立統計的夜市商圈中，遊客最多的景點由台中「一中商圈」拿下冠軍，短短兩個月就吸引超過 367 萬人次到訪！至於台北超人氣的饒河街夜市排名第二，國際知名度最高的士林夜市則僅排在第六名，完整排行與遊客人次也隨之出爐。
2026 台灣最強夜市排行來了！士林夜市僅排第六
據觀光署公布的 2026 年 1 至 2 月景點觀光人潮統計數據，台灣最強夜市寶座由「一中商圈」奪下，2 個月內狂吸 367 萬 6900 人次到訪；第二名則是台北的「饒河街觀光夜市」，2 個月共有 224 萬遊客前往。
2026台灣夜市觀光人次排行（統計期間：1至2月）
第1名：台中市 一中商圈（367萬6900人次）
第2名：台北市 饒河街觀光夜市（224萬7757人次）
第3名：嘉義市 文化路夜市（223萬8845人次）
第4名：台中市 逢甲夜市（180萬7469人次）
第5名：台中市 廟東夜市及慈濟宮（143萬0796人次）
第6名：台北市 士林觀光夜市（130萬9204人次）
第7名：高雄市 瑞豐商圈（113萬8400人次）
第8名：台中市 東海夜市（110萬6794人次）
第9名：台中市 東海藝術商圈與夜市及路思義教堂（89萬9421人次）
第10名：台中市 中華夜市（83萬2093人次）
第11名：花蓮縣 東大門國際觀光夜市（36萬8233人次）
綜觀上述榜單，可以看到國際知名度最高的士林觀光夜市僅排在第六名，這顯示出夜市的主要客流還是以台灣本地人為大宗。此外，本次排行僅列入有「獨立統計」的夜市景點，因此如台北的南機場夜市、寧夏夜市等知名熱點並未列入榜單中。而台中市則是最積極將市內各大夜市景點列入統計的縣市，因此也在榜單上取得不錯的成績。
一中街拿下台灣最強夜市頭銜！特色亮點一次看
事實上，位於台中市北區的一中商圈，最早發跡於 1980 年代。當時水利大樓與來來百貨相繼落成啟用，加上補習班群聚於此，逐漸成為台灣中部高中生最大的聚集地。它之所以能奪下冠軍，主要歸功於以下三大優勢：
全天候商機日夜不打烊：一中商圈並不單純只是夜市，因為周圍有臺中科技大學、臺中一中、台灣體育運動大學等校，學生人口眾多，從早上開始就充滿人氣。白天是學生上課的學區，晚上則轉變為熱鬧夜市，累積的人潮統計不僅限於晚上，這是比起其他夜市更具優勢的一點。
平價且份量大的美食：平日商圈的營業時間與高中下課時間同步，約下午 5 點多人潮開始聚集，大部分為趕著補習或放學回家的學生。為了迎合學生的消費力，「便宜、份量多」便成了一中飲食的最大特色。到了假日，早晚則多為外地觀光客，與平日穿著制服的高中生們形成不同的風情。
同類型商店的群聚效應：商圈內同類型的商店高度聚集。例如短短的育才街就聚集了十數家知名眼鏡連鎖店；體育用品店則沿著太平路連成一線，在激烈競爭下價格比外地便宜不少，增加了民眾「貨比三家」的購物樂趣。此外，沿著三民路更是髮廊及美髮沙龍林立，並與台中市傳統的三民路婚紗街完美相接。
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據觀光署公布的 2026 年 1 至 2 月景點觀光人潮統計數據，台灣最強夜市寶座由「一中商圈」奪下，2 個月內狂吸 367 萬 6900 人次到訪；第二名則是台北的「饒河街觀光夜市」，2 個月共有 224 萬遊客前往。
2026台灣夜市觀光人次排行（統計期間：1至2月）
第1名：台中市 一中商圈（367萬6900人次）
第2名：台北市 饒河街觀光夜市（224萬7757人次）
第3名：嘉義市 文化路夜市（223萬8845人次）
第4名：台中市 逢甲夜市（180萬7469人次）
第5名：台中市 廟東夜市及慈濟宮（143萬0796人次）
第6名：台北市 士林觀光夜市（130萬9204人次）
第7名：高雄市 瑞豐商圈（113萬8400人次）
第8名：台中市 東海夜市（110萬6794人次）
第9名：台中市 東海藝術商圈與夜市及路思義教堂（89萬9421人次）
第10名：台中市 中華夜市（83萬2093人次）
第11名：花蓮縣 東大門國際觀光夜市（36萬8233人次）
事實上，位於台中市北區的一中商圈，最早發跡於 1980 年代。當時水利大樓與來來百貨相繼落成啟用，加上補習班群聚於此，逐漸成為台灣中部高中生最大的聚集地。它之所以能奪下冠軍，主要歸功於以下三大優勢：
全天候商機日夜不打烊：一中商圈並不單純只是夜市，因為周圍有臺中科技大學、臺中一中、台灣體育運動大學等校，學生人口眾多，從早上開始就充滿人氣。白天是學生上課的學區，晚上則轉變為熱鬧夜市，累積的人潮統計不僅限於晚上，這是比起其他夜市更具優勢的一點。
平價且份量大的美食：平日商圈的營業時間與高中下課時間同步，約下午 5 點多人潮開始聚集，大部分為趕著補習或放學回家的學生。為了迎合學生的消費力，「便宜、份量多」便成了一中飲食的最大特色。到了假日，早晚則多為外地觀光客，與平日穿著制服的高中生們形成不同的風情。