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▲全家五一勞動節優惠！APP隨買跨店取霜淇淋買2送2。（圖／全家提供）

▲ 萊爾富哈根達斯買4送4！5月1日至5月5日連續5天登場。（圖／萊爾富提供）

▲7-11霜淇淋即起至5月12日前，門市每週五六日憑uniopen 聯名卡、icash2.0、icash Pay 支付享第二件半價。（圖／記者鍾怡婷攝）

勞動節連假開始了！全家、7-11、萊爾富搶攻連假商機，冰品優惠超拼，全家APP隨買跨店取有霜淇淋買2送2，門市霜淇淋第二支6元，兩支共55元；7-11五六日限定優惠，指定支付方式有霜淇淋第二件半價；萊爾富即起門市、APP整買零取，有哈根達斯雪糕買4送4，使用指定支付方式多打9折，相當於比半價更優惠。全家搶攻五一連假商機！自5月1日至5月5日，門市霜淇淋不限口味祭出2支55元優惠，等於銅板價加6元就能多帶一支；同步於APP「隨買跨店取」推出買2送2活動，優惠至5月3日，能先寄冰、慢慢享用到夏天。全家霜淇淋4月限定口味「開心果」、「蘭姆葡萄」進入倒數，想吃得把握最後機會；緊接著5月將攜手知名手搖品牌五桐號推出全新聯名口味，把招牌「最完美手沖泰奶」變身霜淇淋，選用泰國手標紅茶打造，結合濃厚茶香與滑順奶香，帶來層次豐富的泰奶風味，清爽又解膩，不過新品預計要等連假結束後才會正式登場。萊爾富5月1日至5月5日限定，門市哈根達斯雪糕買4送4，且只要在全台萊爾富門市使用iPASS MONEY APP並綁定聯邦銀行信用卡付款，即可享不限金額現折10%，相當於多打9折，原價129元的雪糕，特價後最低只要58元。可選多款哈根達斯人氣脆皮雪糕，包括新品「芒椰葡萄柚脆皮雪糕」、「草莓柚子脆皮雪糕」，還有經典口味草莓、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥、抹茶杏仁粒、夏威夷脆果仁及岩鹽焦糖雪糕。7-11霜淇淋即起至5月12日前，門市每週五六日憑uniopen 聯名卡、icash2.0、icash Pay 支付享第二件半價。5月12日前購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋，可參加集點活動，集滿4點+169元就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨），集滿5點免費兌換或2點+29元兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」任選1件。