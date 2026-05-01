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受到知名企業財報，特別是工業巨頭開拓重工（Caterpillar）、Google母公司Alphabet激勵，加上投資人暫時消除對美伊局勢升級的擔憂，週四美國股市普遍上漲，主要指數全收紅，不只道瓊工業指數漲了近800點，標普500指數更首次收在7200點上方。綜合《CNBC》等外媒報導，被視為全球經濟風向標之一的開拓重工，週四公布的季度業績優於預期，並上調了年度營收預期，不只自身股價上漲近10%，為表現最強的道指成份股，還帶動道瓊工業指數也隨之走高，為美國略為蒙塵的經濟帶來了一線希望。除了Caterpillar，Google母公司Alphabet公布的季度營收同樣超出預期，刺激該公司股價漲9.97%至每股381.94美元。同時，該公司也將2026年的資本支出預期範圍，上調至最高1900億美元。4月30日收盤，美股道瓊工業指數上漲790.33點或1.62%，收49652.14點；標普500指數上漲73.06點或1.02%，收7209.01點；那斯達克指數上漲219.07點或0.89%，收24892.31點；費城半導體指數上漲232.40點或2.26%，收10503.70點。要注意的是，並非所有重磅科技股都表現優良，如臉書母公司Meta就未能展示龐大開支的成果，拖累股價挫8.55%，收報611.91美元。微軟（Microsoft）也面臨類似的擔憂，因記憶體成本偏高，支出將達到1900億美元，導致股價承壓，下滑近4%。Facet首席投資長格拉夫（Tom Graff）坦言，雖然從GDP的角度來看，超大規模資料中心的營運商，在實體基礎設施上投入巨資，似乎是一件好事，但其他問題仍然存在，包含AI領域的這些投入，最終能否轉化為可觀的利潤，又或者有估值過高的風險。