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美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的元首會晤，預計本月就要登場，早前外媒《路透社》曾引述消息報導稱，習近平已明確表示，台灣將位居其議程之首。而中國外交部長王毅4月30日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話時，亦強調台灣問題是中國的核心利益，也是美中關係的最大風險點。根據中國外交部官網聲明，4月30日，中共中央政治局委員兼外交部長王毅與盧比歐通電話，宣稱在習近平主席、川普總統的戰略引領下，美中關係總體保持了穩定，這符合2國人民根本利益，也符合國際社會普遍期待。王毅呼籲，雙方要維護來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的美中關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。王毅強調，台灣問題事關中國的核心利益，是美中關係的最大風險點，提醒美方應信守承諾，做出正確抉擇，為2國合作打開新的空間，為世界和平做出應盡努力。對此，盧比歐則回應稱，美中關係是世界上最重要的雙邊關系，元首外交更是關係的核心，同意雙方應保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動積累成果，尋求美中關係的戰略穩定。除了台灣，雙方還針對中東局勢等國際重要議題交換了意見。