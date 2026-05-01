英國倫敦北部的格德斯綠地（Golders Green），當地時間4月29日（週三）發生針對猶太人的持刀傷人事件，造成2人受傷。事發後，當局已定調此事為恐怖攻擊，並將英國全境的安全威脅等級調升至「嚴重」。
綜合《BBC》等英媒報導，2名傷者分別是34歲的蘭德（Shloime Rand）和76歲的沙因（Moshe Shine），蘭德告訴《BBC》，自己能活下來簡直是奇蹟：「上帝把命還給了我」，他在接受治療後已經出院，至於沙因則繼續住院觀察，目前情況還算穩定。
1名即將搬到以色列的猶太裔男子直言，現在走在街上都感覺不安全：「我得時刻提防別人....我沒辦法住在這種地方。」
英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）4月30日表示，將英國面臨的恐怖威脅級別，從原本的「高」上調至「嚴重」，僅次於最高等級的「危急」，意味著當局研判未來6個月內「極有可能」（非必然）發生襲擊事件。
據悉，英國的恐怖威脅等級共分5級，從低到高的排序為低、中、高、嚴重、危急。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）坦言，此事已造成民眾恐慌，害怕公開展示自己的猶太身份，承諾為猶太社區加派警力，誓言不讓反猶主義繼續在英國壯大。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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1名即將搬到以色列的猶太裔男子直言，現在走在街上都感覺不安全：「我得時刻提防別人....我沒辦法住在這種地方。」
據悉，英國的恐怖威脅等級共分5級，從低到高的排序為低、中、高、嚴重、危急。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）坦言，此事已造成民眾恐慌，害怕公開展示自己的猶太身份，承諾為猶太社區加派警力，誓言不讓反猶主義繼續在英國壯大。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110